Příroda nám vyslala varovný signál, říká šéfka OSN pro životní prostředí

27. 3. 2020





Ničení divoké přírody a klimatická krize ohrožují lidstvo. Covid-19 je jasné varování, říkají experti



Příroda nám posílá pandemií koronaviru a pokračující klimatickou krizí varovný signál, konstatuje šéfka OSN pro životní prostední Inger Andersen.



Andersenová varuje, že lidstvo vyvolává příliš mnoho tlaku na přírodu. Má to škodlivé dopady. Nedokáže-li lidstvo se starat o tuto planetu, znamená to, že se planeta nebude starat o lidstvo.

Čelní vědci také zdůrazňují, že pandemie COVID-19 je "jasným varovným výstřelem", vzhledem k tomu, že mezi divokými zvířaty existují daleko vražednější choroby. Dnešní civilizace si "hraje s ohněm". Poukazují na to, že to bylo téměř vždycky chování lidí, které způsobilo, že choroby překročily biologickou hranici a ohrozily lidstvo.Máme-li zabránit dalším epidemiím, konstatují experti, musí skončít jak globální oteplování, tak ničení přírody pro zemědělství, hornictví a výstavbu domů a bytů. Tyto všechno aktivity totiž vedou k tomu, že se divoká zvířena dostává to těsného kontaktu s lidmi.Vědci také naléhají, aby úřady zakázaly trhy, kde se prodávají živá zvířata. Jsou totiž "ideálním kadlubem", kde se připravují choroby, stejně jako ilegální globální obchod se zvířaty.Andersenová, výkonná ředitelka ekologického programu OSN, uvedla, že bezprostřední prioritou je ochrana lidí před koronavirem a zastavení jeho šíření. "Avšak dlouhodobou reakcí musí být boj proti ztrátě habitatů a biodiverzity."Nikdy dosud neexistovalo tolik příležitostí pro patogeny, aby přešly od divokých i domácích zvířat k lidem," uvedla a vysvětlila, že 75 procent vznikajících infekčních chorob pochází od divokých zvířat."To, že dále likvidujeme prostor pro divokou zvířenu, nás přivedlo nepříjemně blízko k zvířatům a rostlinám, v nichž jsou nemoce, které dokáží přeskočit na lidi."Poukázala také na další ekologické katastrofy, jako byly nedávné australské lesní požáry. porušené teplotní rekordy a nejhorší invaze kobylek v Keni za posledních 70 let. "Příroda nám vysílá varovný signál.""Existuje příliš mnoho tlaků na náš přírodní systém a něco praskne," dodala. "Jsme těsně provázáni s přírodou, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Pokud nebudeme o přírodu pečovat, nedokážeme pečovat ani o sebe. A jestliže nyní směřujeme k 10 miliardám lidí na této planetě, musíme do této budoucnosti jít s přírodou jako s naším silným spojencem."Počet lidských infekčních chorob stoupá. V poslední době se vyskytly ebola, ptačí chřipka, MERS, horečka z údolí Riftu, SARS, virus Západního Nilu a virus Zika. Všechny přešly od zvířat k lidem."Vznik a rozšíření COVIDU-19 byly nejen naprosto předpověditelné, ale předpověděno to bylo, v tom smyslu, že vznikne nový virus, který bude hrozbou veřejnému zdraví," konstatuje profesor Andrew Cunningham ze Zoologické společnosti v Londýně. Studie epidemie SARS z let 2002-2003 v roce 2007 uzavřela: Přítomnost velkého rezervoáru virů typu SARS-CoV v podkovitých netopýrech, spolu s kulturou pojídání exotických savců v jižní Číně, je časovanou bombou."Cunnigham uvedl, že další nemoci od divokých zvířat mají u lidí daleko větší úmrtnost, u eboly je to 50 procent a u viru Nipah 60-75 procent. Ten se šíří od netopýrů v jižní Asii. "I když si to v této chvíli asi nemyslíme, s COVIDEM-19 máme vlastně velké štěstí. Měli bychom to považovat za vážné varování. Vždycky to způsobuje lidské chování a bude se to dít znovu, pokud se nezměníme," konstatoval Cunningham. Trhy, na nichž se zabíjejí živá zvířata zdaleka a široka jsou nejzjevnějším příkladem, dodal."Ta zvířata jsou dopravována na velké vzdálenosti a jsou nacpána do klecí. Jsou ve stresu, jejich imunita je oslabena a ta zvířata kálí všechny patogeny, které jsou v nich. Na trzích je velké množství lidí a dojde li k těsnému doteku s tělesnými tekutinami těchto zvířat, je to ideální situace pro vznik pandemie. Efektivnější způsob jak rozšířit pandemii snad neexistuje."Takovéto mokré trhy musejí být zakázány po celém světě. Lehkost cestování po světě toto nebezpečí vážně zvyšuje.Podrobnosti v angličtině ZDE