Hysterie kolem hydrochlorochinu

27. 3. 2020





Itálie a Francie nyní předepisují hydrochlorochin na koronavirus, přestože není stoprocentně dokázáno, že je efektivní



Hysterické vykupování neprokázaného "léku" na COVID-19 vyprázdňuje z lékáren po světě léčivo, které je životně důležité pro 5 milionů lidí po celém světě, trpících lupusem, tuberkulózou kůže. Několik zemí ustoupilo populistickému nátlaku a vzdalo se lékařských testů, které by prokázaly, zda hydroxychlorochin skutečně zastavuje infekci koronaviru.



Jak Itálie, tak Francie nyní ustanovily, že lékaři smějí předpisovat hydroxychlorochin, což je méně toxická verze protimaláriového léku chlorochin, i když neexistují robustní důkazy, zda je tento lék proti COVIDU-19 účinný.



Lidový nátlak požadující tento lék posílila prohlášení od Donalda Trumpa a Jaira Bolsonara. Oba z nich tvrdili, že je to prokázaná efektivní léčba.Jenže lék nyní přestává být k dispozici lidem, kteří trpí lupusem, nemocí imunitního systému, a kteří na tomto léku plně závisejí. Lék je nyní nedostatkový od Británie přes Thajsko až po Francii. Indie, která vyrábí základní součást tohoto léku, zakázala vývoz této chemikálie a doporučila zdravotníkům, aby lék brali na ochranu před virem.Pacienti, kteří trpí lupusem, musejí brát hydrochlorochin, aby zabránil svému imunitnímu systému vyrábět příliš mnoho protilátek, které by pak zaútočily na jejich tělesné orgány, hlavně ledviny a kůži, ale i srdce, plíce a mozek.Po celém světě nyní vznikla nacionalistická hysterie s cílem získat zásoby hydroxychlorochinu navzdory neexistenci přesvědčivých lékařských důkazů, že lék proti koronaviru funguje. Jeden malý test v Číně přinesl pozitivní výsledky, ale není dostačující.Ve Francii vláda ustoupila nátlaku od lékaře, který provedl vlastní velmi malý a rychlý text tohoto léku v součinnosti s antibiotiky na 26 pacientech. Použil metodologii, která byla ostře kritizována. Dr. Didier Raoult, profesor nakažlivých chorob v nemocnici La Timone v Marseille, pak prohlásil ve videu na YouTube, že chlorochin je lékem na COVID-19 a měl by být okamžitě používán.Raoult odešel z vědeckého poradního výboru francouzské vlády. Vznikla hysterie na sociálních sítích. Vláda byla obviněna, že je pod vlivem velkých farmaceutických firem, které chtějí hydoxychlorochin zablokovat, protože je levný, neboť jeho patent vypršel. Lidé stáli frontu před Raoultovou nemocnicí, navzdory zákazu shromažďování, požadovali testy a lék. Nakonec se francouzská vláda vzdala a dovolila, aby nemocnice tento lék předepisovaly všem pacientům s COVIDEM-19. Mohou také používat lék proti HIV, který prochází globálními lékařskými zkouškami, Kaletra, což je kombinace lopinaviru a ritonaviru.Itálie následovala. Vláda v pátek oznámila, že chlorochin a hydroxychlorochin lze používat jako léků pro všechny pacienty nakažené COVIDEM-19 a bude to hradit italské státní zdravotnictví. Bude také hradit kaletru.Hysterie vážně ohrožuje pacienty s lupusem a také to, zda se vůbec mezinárodně zjistí, zda tento lék funguje.Podrobnosti v angličtině ZDE