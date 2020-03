Svět se na pandemii koronaviru mohl v předstihu připravit

30. 3. 2020

„V příštích několika desetiletích něco zabije více než 10 milionů lidí, bude to ale spíše vysoce infekční virus než válka - nikoliv rakety, ale mikrobi,“ varoval Bill Gates už před pěti lety.

„Zčásti je to proto, že jsme investovali obrovské množství finančních prostředků do jaderného arzenálu. Avšak do systému okamžité odezvy, který by epidemii mohl zastavit, jsme ve skutečnosti investovali velmi málo,“ vysvětlil Gates.



„Nejsme připraveni na další epidemii,“ konstatoval miliardář.



Podle Gatese by zvládnutí velké epidemie vyžadovalo nasazení stovek tisíců lékařů.



Gates v roce 2015 navrhl vytvoření silných zdravotnických systémů v chudých zemích, vybudování zdravotního rezervního sboru ve spolupráci s lidmi, kteří by měli odborné znalostmi, prošli výcvikem, a kteří by mohli být připraveni k nasazení v krizových oblastech. Dále je zapotřebí, aby lékařští a vojenští odborníci postupovali společně: aby armáda mohla zajistit logistiku a zabezpečit krizové oblasti. Měla by být provedena simulace pandemie, aby se zjistilo, jak dobře jsou světoví lídři připraveni (tato simulace byla na podzim 2019 skutečně provedena a bylo zjištěno, že světoví politikové nejsou na globální krizi připraveni prakticky vůbec). Je také zapotřebí pokročilého výzkumu a vývoje v oblasti vakcín a diagnostiky.

Podle ekonomů ze Světového ekonomického fóra má jedině informované, vybavené a spolupracující mezinárodní společenství šanci pandemii porazit.



Více informací v angličtině ZDE