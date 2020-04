Koronavirus: Vyhýbejte se nesmyslům a nezdrojovaným informacím. Jsou životu nebezpečné

Průběžné zpravodajství:

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus



- Počet nakažených se blíží k milionu. Zatím je globálně registrováno 937 170 případů. Počet mrtvých je 47 235.





-- Počet mrtvých ve Španělsku překročil 10 000. Počet registrovaných nakažených ve Španělsku je 110 238. Avšak nárůst případů se zpomaluje, denní nárůst nových případů je nyní 8 procent, zatímco v první polovině března byl 20 procent.



- Počet mrtvých v Íránu dosáhl 3136, za posledních 24 hodin zemřelo 124 osob. Írán registruje 50 468 nakažených. 3956 lidí je v kritickém zdravotním stavu.



- Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, poprvé veřejně kritizovala maďarskou vládu za krizový zákon, který dává Orbánovi neomezené pravomoci.







- Regulační finanční úřad v Británii ruší na tři měsíce nutnost splácet finanční půjčky a platby úvěrovým kartám.





- Počet mrtvých v Indonésii stoupl ve čtvrtek na 170. Počet registrovaných infekcí je tam 9976. Indonésie, čtvrtý nejlidnatější stát na světě, předstihla Jižní Koreu jako druhý asijský stát s největším počtem úmrtí.











- Evropská komise navrhne požádat o půjčku ve výši 100 miliard euro, kterou by garantovaly vlády EU a jíž by se financovala ochrana pracovních míst ohrožených epidemií. Evropská komise ve čtvrtek navrhne finanční podporu evropským zemědělcům podle Společné zemědělské politiky EU.



- Tři čtvrtiny Britů podle nového průzkumu se setkaly ve dnech 20.-24. března s vyprodanými obchody. Problémy měli i zranitelní lidé, kteří měli velké problémy najít v obchodech základní životní potraviny.



- Čína ve středu zaznamenala šest nových úmrtí na koronavirus.





. Uživatelé Facebooku by se měli vždycky ptát, kde je přesný zdroj informací, je to ověřený, vědecký, jinými vědci recenzovaný zdroj? Šíření polopravd na sociálních sítích je životu nebezpečné. Ovšem v ČR šíří neseriozní informace neodpovědně i některá tzv. "mainstreamová" média. Tikem mnohých Čechů je obsesivně vyhledávat tzv. podvratné informace. Potíž je, že to jsou nesmysly. Žumpa zvaná týdeníkzveřejnila nesmyslný rozhovor s Janem Pirkem pod názvem: "Koronavirus politici zneužili, měli bychom se nakazit všichni". Jakási lékařka vpíše o tom, že se nemáme koronaviru bát, je to jen "chřipečka". Kupodivu, jak napsal satirik John Crace v deníkudokonce i "Bohu opalovacího lůžka" (tj. Trumpovi) už došlo, ne však českým "odborníkům", jako je Pirk. že nechat epidemii volně šířit společností by byla naprostá katastrofa., zemřely by miliony lidí. ("Imagine being out-thought by the US Sun Bed God." - "Představte si, že vás myšlením předstihne americký Bůh opalovacího lůžka." ZDE ) Umírají totiž lidé všech věkových kategorií, v nemocnicích jsou na ventilátorech i lidé od dvaceti do čtyřiceti let. V době krize je šíření bludů, které povedou k umírání lidí, kriminalitou. (JČ)- Britská vláda se ve čtvrtek stala terčem ostré kritiky, že se v zemi dostatečně netestuje a že z půl milionu zaměstnanců zdravotnictví jich bylo otestováno jen 2000. Britští zdravotníci také čelí dilematu, jaké pacienty nechat na ventilátorech, protože je jich nedostatek.- Donald Trump přiznal, že Spojeným státům docházejí ochranné prostředky, - Kambodžská vláda je obviňována, že pod záminkou boje proti koronaviru uchvátila absolutní moc "nad všemi aspekty občanského, politického, sociálního a ekonomického života" - předložila krizový zákon bez časového omezení či jakékoliv kontroly.- Rusko zaznamenalo 771 nových případů nákazy, je to od předchozího dne nárůst o 28 procent. Celkový počet nákaz je 3548. Téměř 600 nových případů bylo v Moskvě, která je nejvíce postižena a má celkem 2475 nákaz. Zatím zemřelo na koronavirus v Rusku 30 lidí.- Uprchlický tábor v Řecku byl umístěn do karantény, poté, co 20 jeho obyvatel bylo diagnostikována s nákazou. Tábor je na severovýchodě Atén a žije v než 3000 žadatelů o azyl.- Jazzový průkopník Ellis Marsalis Jr. (85) zemřel v New Orleansu na koronavirus. Adam Schlesinger, z hudební skupinyu Fountains of Wayne, zemřel na koronavirus ve věku 52 let. Undergroundová pop zpěvačka Cristina ze skupiny Things Fall Apart také zemřela na koronavirus ve věku 61 let.- Šéf Světové zdravotnické organizace Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus je "hluboce znepokojen rychlou eskalací a globálním rozšířením infekce".- Filipínský prezident Rodrigo Duterte nařídil policii střílet obyvatele, kteří budou porušovat předpisy karantény a odmítnou spolupracovat. Jeho násilné hrozby přicházejí poté, co bylo zatčeno 21 lidí, kteří demonstrovali v Manile a požadovali pomoc vlády.Podrobnosti v angličtině ZDE Předchozí průběžné zpravodajstv í ZDE