Koronavirus: Plasma od pacientů, kteří přežili nákazu, pomáhá vážně nemocným osobám

7. 4. 2020





Studie krevních transfuzí provedené týmy v Číně informují o výrazném zlepšení zdravotního stavu pacientů



Lékaři mají předběžné důkazy, že vážně nemocní pacienti na koronavirus mohou mít prospěch z krevního plasmatu, získaného od lidí, kteří se od koronaviru zotavili.



Dva týmy lékařů v různých nemocnicích v Číně poskytly plasma plné protilátek 15 vážně nemocným pacientům a zaznamenaly podstatné zlepšení jejich stavu u mnoha z nich.

V jedné pilotní studii dali lékaři ve Wuchanu "plasma od rekonvalescentů" deseti vážně nemocným pacientům a zjistili, že míra virové nákazy v jejich těle rychle poklesla. Během tří dnů tito lékaři zaznamenali zlepšení ve stavu pacientů, od dušnosti a bolesti prsou až po horečku a kašel.Xiaoming Yang z Národního výzkumného střediska pro technologii kombinovaných vakcín charakterizoval léčbu jako "slibnou možnost záchrany" pro vážně nemocné pacienty, ale varoval, že je nutno provést rozsáhlejší randomizovaný test, mají-li být tato zjištění potvrzena. Všichni pacienti zaznamenali po infuzích plasmatu zlepšení situace a během 10 dnů mohli tři pacienti být odpojeni od ventilátorů, které je udržovaly při životě, podle článku zveřejněného v Journal of the American Medical Association.Léčba plasmatem od rekonvalescentů se datuje do doby před epidemií španělské chřipky v roce 1918. Terapie je založena na skutečnosti, že lidé, kteří se zotavili z virální infekce, mají v krvi protilátky, které dokáží rychle nalézt virus a zničit ho, jakmile zaútočí. Infuze plasmatu pacientům a lidem, ohroženým infekcí, může posílit jejich imunitní systém a potenciálně je ochránit.Nyní se pokusí použít této techniky i lékaři v New Yorku a podobné studie mají být zahájeny v nadcházejících týdnech v Británii.Profesor David Tappin z University of Glasgow zažádal u britského Národního ústavu pro výzkum zdraví o dva klinické testy s plasmatem rekonvalescentů. Studie bude zjišťovat, zda plasma dokáže ochránit frontové zdravotníky před nákazu, zabránit zhoršení stavu pacientů a zlepšit stav pacientů ve špatném stavu.Tappin uvedl, že případy z Wuchanu jsou důležité, protože z nich vyplývá, že infuze plasmatu vážně nemocným pacientům se zdá být bezpečná. I on však zdůraznil, že je nyní zapotřebí rozsáhlejších, oficálně prováděných testů.Profesor Munir Pirmohamed, předseda Britské farmakologické společnosti, také zdůraznil, že je nutná opatrnost ohledně případů z Wuchanu. "Nebyl to randomizovaný test a pacienti také dostávali další léčbu, jako antivirovými léky typu remdesivir, které se v současnosti také testují pro COVID-19. Je důležité si uvědomit, že potenciálně existují bezpečnostní problémy s plasmatem od rekonvalescentů, včetně nákazy jinými látkami a včetně možného posílení nemoci protilátkami. I když bude dokázáno, že to funguje, otázkou je, zda bude možné tuto metodu používat u velkého množství pacientů."Podrobnosti v angličtině ZDE