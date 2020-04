Pokud Donald Trump propustí předního experta, co se stane s Američany?

14. 4. 2020

„Myslím, že kdyby se tento proces uvedl do chodu dříve, mohlo by být zachráněno více lidských životů. To očividně to nikdo nepopře,“ konstatoval Fauci. Fauci také implicitně uznal, že Trump ignoroval jeho doporučení i rady dalších odborníků, aby tato opatření zahájil už v únoru, a nikoliv až v březnu.

Korespondent CNN Jake Tapper v neděli opakovaně nutil Dr. Anthonyho Fauciho, aby řekl, jestli by včasné zavedení opatření ohledně společenského odstupu zachránilo životy Američanů. Fauci, který je ředitelem Národního ústavu pro alergie a infekční choroby a který je zároveň předním členem pracovní skupiny Covid-19 v Trumpově vládě, připustil, že tomu tak mohlo být.

Americký prezident je nechvalně proslulý tím, že jde po krku silným poradcům, jakož i rebelujícím členům své vlády. A když příliš vzdorují, tak je prostě vyhodí.

Donald Trump by už mohl být unavený tím, že mu Fauci tak často klade odpor, když na veřejnosti uvádí na pravou míru jeho bláboly. Trump je schopen místo Fauciho dosadit nějakého patolízala, který by neměl problém prohlásit, že už je po pandemii. Americký prezident má iracionální nechuť k testování ve velkém měřítku a metodě trasování kontaktů, kterou úspěšně použila Jižní Korea. Bez Fauciho, který naopak masivní testování prosazuje, by byly Spojené státy odsouzeny k vlnám infekce a 18 měsícům opakovaných uzavírek země.

Modely naznačují, že pokud se USA vrátí k normálu příliš brzy, mohlo by dojít k masivní druhé vlně nákazy, jež by ohromila zdravotnický systém. Když o Fauciho přijdeme, v USA by mohlo Covidu-19 podlehnout spousta Američanů. Původní odhady Centra pro kontrolu a prevenci nemocí hovořily o 200 000 až 1,7 milionu obětí v případě, že bychom nic neudělali.

Donald Trump nikdy Spojené státy nechtěl uzavřít. Teprve když průzkum veřejného mínění ukázal, že by Trumpova pověst nemohla přežít zbytečnou smrt tisíců Američanů, tak 16. března nařídil, aby byla uvedena v platnost opatření o společenském odstupu. A prezident se tomuto kroku vzpírá. Chtěl zemi znovu otevřít na Velikonoce znovu, přinejmenším v republikánech ovládaných státech, ale byl varován, že takové předčasné opatření by vedlo k obrovským ztrátám na životech. Díky efektivnímu společenskému odstupu je možné počet úmrtí udržet mezi 60 000 a 100 000. Předčasný návrat k normálu by při absenci rozsáhlého testování a trasování kontaktů infikovaných mohl tato čísla podstatně zvýšit.

Americký prezident chce zemi nyní znovu otevřít začátkem května, avšak mnozí guvernéři jej varují, že je to příliš předčasné. Nedávno zveřejněný model pro stát New York uvádí, že je nutno zvětšit minimální vzdálenost mezi lidmi (nyní je to šest stop), aby se zabránilo druhé rozsáhlé vlně infekcí, A lidé možná budou muset zůstat ve svých domovech po celé léto.

