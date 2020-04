Nový výzkum: Pozor, získat stádní imunitu je nemožné. Tato pandemie teprve začíná

17. 4. 2020





Naděje, že by Británie po ukončení uzamčení země mohla získat stádní imunitu, dostaly tvrdou ránu v důsledku zjištění výzkumníků, že tou dobou získá imunitu vůči koronaviru jen minimální počet obyvatelstva.



Profesor Anthony Costello, bývalý britský ředitel Světové zdravotnické organizace, ve čtvrtek varoval, že Británie bude čelit osmi až deseti vlnám pandemie, než by obyvatelstvo získalo stádní imunitu. V takové situaci bude jak počet mrtvých, tak dopad na ekonomiku naprosto katastrofální.

Read the bit on herd immunity underneath the photo. The Govt is failing every single one of us badly by not mass testing/tracing. We, collectivley, have to push harder for change. Otherwise we’ll be in exactly the same place as now in a few months. And then again. And again. Etc. https://t.co/Rlt6Z4Jsvm — Prof Tanja Bueltmann @🏠 (@cliodiaspora) April 16, 2020

To, že Británie nezačala hromadně testovat obyvatelstvo, vystavuje zemi opakovaným vlnám epidemie až do té doby, než bude k dispozici vakcína. Z nové holandské studie vyplývá, že do konce prvního týdne v dubnu, kdy vyvrcholil v Holandsku počet nákaz i počet mrtvých, byla nakažena v zemi teprve pouhá tři procenta obyvatelstva. Ze studie profesora Karla Fristona z UCL vyplývá, že do konce současných karanténních opatření v evropských zemích získá vůči koronaviru imunitu pouhých 6,4 procenta obyvatelstva. Uzamčení země totiž bez rozsáhlého testování obyvatelstva a izolace nákazy nefunguje, píše páteční listHarvardský epidemiolog Dr. William Hanage píše zároveň v deníku: V Británii bylo dosud identifikováno 93 000 lidí nakažených COVIDEM-19. Zaokrouhleme to na 100 000. Pokud mají pravdu zprávy z, 80 procent nakažených lidí je asymptomatických. Číslo nakažených by se mělo tedy vynásobit pěti, což by znamenalo, že je v Británii dnes COVIDEM-19 nakaženo půl milionu lidí. Pokud jsme teď v polovině první vlny pandemie, znamenalo by to, že v důsledku první vlny pandemie bude v Británii 1 milion infekcí. Doufejme, že všichni tito lidé by získali imunitu.To by ovšem znamenalo, že zbývajících 65 milionů lidí v Británii je bez nákazy, a tedy bez imunity. Buďme výjimečně optimističtí a předpokládejme, že každý nakažený získá plnou imunitu (to vůbec není dáno). Znamenalo by to, že by bylo zapotřebí, aby získala vůči viru imunitu nejméně polovina obyvatelstva. Teprve to by zabránilo v růstu epidemie a přestalo by hrozit zahlcení zdravotnictví.V době psaní tohoto článku oznamuje Británie více než 10 000 úmrtí na COVID-19. Skutečný počet úmrtí je podceněn, avšak pokud budeme stále předpokládat, že jsme v polovině první vlny epidemie, znamenalo by to, že při první vlně epidemie zahyne nejméně 20 000 lidí. Pro získání imunity v celé populaci by bylo nutno tento počet úmrtí vynásobit nejméně třiceti. Na základě současných statistických dat to znamená minimum 600 000 mrtvých.Jedinou možností jak zabránit šíření epidemie, než bude k dispozici vakcína, je rozsáhlé testování obyvatelstva.Vlády po celém světě se snaží udržet při životě pracovní příležitosti a podniky, a vzniká tlak na ukončení celostátních karantén. Je jasné, že pokračující uzamčení země bude obrovským tlakem na ekonomiku. Avšak umírání mnoha desetitisíců lidí také: ekonomiku prostě není možné izolovat od dopadu pandemie tohoto druhu.Tato pandemie teprve začíná.Podrobnosti v angličtině ZDE