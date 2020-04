Úmrtnost na koronvirus postihuje všechny věkové kategorie

Procento lidí z výše uvedené kohorty, kteří zemřeli:



Koronavirus podle těchto statistik v USA usmrcuje každého desátého pacienta středního věku přijatého do nemocnice a 40 procent pacientů straších 85 let. Statistiky pocházejí od 1000 nemocnic a od 180 000 poskytovatelů zdravotních služeb.Chronická choroba ledvin vede k 2,5 krát většímu riziku úmrtí u hospitalizovaných pacientů. Život ohrožující jsou také cukrovka, nemoci plic a srdce.57 procent hospitalizovaných pacientů bylo mladších 65 let. Muži umírají 1,3 krát častěji než ženy. Průměrný věk pacienta hospitalizovaného s koronavirem je 59,6 let.Pětašedesátiletý pacient s více chronickými nemocemi - vysokým tlakem, cukrovkou, nemocí ledvin a obezitou - má takovou smrtnost jako pětasedmdesátiletý pacient bez nemocí.Podrobnosti v angličtině ZDE (placený přístup)