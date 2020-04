Německo apeluje na lékaře mezi uprchlíky, aby mu začali pomáhat v boji proti koronavirové pandemii

14. 4. 2020

Jak stále větší množství lékařů a zdravotníků v Německu se stává obětí nákazy, jsou nemocní nebo musejí být v karanténě, především Sasko na území bývalé NDR se postavilo do popředí kampaně apelující na zahraniční lékaře, včetně tisíců uprchlíků, kteří do Německa přišli r. 2015, aby zemi pomohli. Podle facebookové skupiny Syrian Doctors in Germany (Syrští lékaři v Německu) čeká tam 14 000 syrských lékařů na schválení jejich kvalifikace.

Hledáme všechny, kdo jsou schopni nám pomoci, uvedl mluvčí asociace lékařů v Lipsku. "Mohl by to být kdokoliv, kdo ještě nemá lékařskou licenci, ale už je v procesu, že ji dostává. Zatím se s námi spojilo 400 zdravotníků."Je pozoruhodné, že apel požadující pomoc od uprchlických lékařů vydává zrovna Sasko, které je domovem protiuprchlické protiislámské o rganizace Pegida a baštou ultrapravicové strany Alternative fuer Deutschland.Safwan Adnan Ali přišel do Německa ze Sýrie r. 2016. Studoval čtyři roky v Latakii všeobecnou chirurgii, pak odešel do Iráku, aby se vyhnul vojenské službě, a tak pracoval rok jako obvodní lékař. Po příchodu do Německa se učí jazyk a připravuje se na lékařské zkoušky, které mu umožní, aby tam byl uznán jako lékař-"Čekal jsem na zkoušku lékařského jazyka, ale pak přišel koronavirus a všechno se zastavilo," uvedl sedmatřicetiletý lékař. "Když byl apel vydán, řekl jsem si, že bych opravdu chtěl pomoci. Chci dělat něco užitečného, chtěl bych vrátit něco zemi, která mi tolik pomohla. Okamžitě jsem jim poslal svůj životopis."Také se přihlásil v Bavorsku, v jedné z nejpostiženějších oblastí Německa, které nedávno oznámilo, že lékaři bez licence dostanou okamžité povolení tam rok pracovat. V minulých dnech i ostatní země Německa oznámily jednodušší přístup k lékařským zkouškám a uvolnění požadavků na kvalifikaci.Ahmad Dahnan, 35, se domníval, když přišel do Německa ze Sýrie v prosinci 2015, že byde moci hned pokračovat ve své lékařské kariéře. "Jenže byrokracie záležitosti velmi ztížila a zpomalila a byla to velmi frustrující doba."Německé ministerstvo zdravotnictví konstatovalo, že "zkoumá všechny právní možnosti" k urychlení schvalování žádostí od kvalifikovaných lékařů, zejména těch, kteří musejí složit jen zkoušku z lékařské němčiny.Podrobnosti v angličtině ZDE