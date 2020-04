Nepřibližujte se k nikomu blíž než na dva metry. Ale je to bezpečné?

15. 4. 2020





Většina velkých kapének nedosáhne dál než na ty dva metry. Co se však týče miniaturních aerosolů, to je jiná věc...



Zdravotníci na nás naléhají, abychom od druhých lidí dodržovali za každou cenu sociální distancování na dva metry. (Britové to už většinou dělají, mnoho Čechů v ČR stále ne...)



Dva metry má být bezpečnou vzdáleností, pokud někdo ve vaší blízkosti kašle nebo kýchá a je nakažen COVIDEM-19, píše New York Times.



Vědi souhlasí, že dva metry je rozumné a užitečné minimum, avšak někteří varují, že delší odstup je lepší.



Doporučení distance dvou metrů je založeno na vědomí, že většina velkých kapének, které lidé kýchají, spadne na zem do dvou metrů.Avšak někteří vědci studovali proudění vzduchu a jsou znepokojeni chováním malých částic zvaných aerosoly.Z nedávné studie vyplývá, že v důsledku kýchání se kapénky šíří o hodně dál než jen na dva metry."Všechno je o pravděpodobnosti," konstatuje dr. Hervey Fineberg, šéf výboru pro vznikající infekční choroby v americké Národní akademii věd, inženýrství a lékařství. "Metr je lepší než nic. Dva metry jsou lepší než půldruhého metru. Dva metry je docela dobrý odstup."Komplikujícím faktorem však je, že aerosoly, menší kapénky, které se šíří od lidí, jen tím, že lidé dýchají nebo mluví, hrají určitou roli v šíření nákazy koronavirem. V případě aerosolů dva metry nestačí, protože aerosoly jsou lehčeji roznášeny vzdušnými proudy.Aerosoly jsou většinou partikuláty o velikosti asi 5 mikronů, což je velikost červené krvinky, a šíří se vzduchem, když lidé mluví a dýchají. I bez hybnosti způsobené kýchnutím dokáží vzdušné proudy roznést vlnu aerosolových partikulátů vydechnutých nakaženou osobou až do vzdálnosti 7 metrů nebo dál.Aerosolové partikuláty přitom nejsou blokovány rouškami."V každém omezeném prostoru, jako je kancelář, zasedačka, supermarket," říká Eugene Chudnovsky, fyzik na Newyorské univerzitě, "vzdušné víry přenášejí virus do různých míst."Předběžná studie University of Nebraska, dosud vědecky nerecenzovaná, nalezla přítomnost viru od nakažených pacientů, včetně vzdušných průduchů, ve vzdálenosti od pacientů větší než dva metry. Z výzkumu vyplývá, že virus dokáže občas překonat větší vzdálenosti."Ten virus je tak malý, že se dokáže připojit i na opravdu malé partikuláty,"říká dr. Fineberg. "Avšak jak důležitá je velikost viru a jak dobře dokáže šířit nákazu, tomu ještě nerozumíme."Také není jasné, kolika částic viru je zapotřebí, aby vznikla infekce, či jak dlouho zůstávají partikuláty viru infekční.Odstup od lidí je velmi důležitý, protože to také snižuje počet lidí v omezeném prostoru. To snižuje pravděpodobnost, že ve skupině lidí je nakažená osoba. A i kdyby tam jedna byla, při odstupu bude nakaženo méně lidí.Dr. Michael Osterhold z University of Minnesota, zdůrazňuje, že odstup dvou metrů zjevně "sníží počet kapének, s nimiž se dostanete do styku. Otázkou ale je, co vlastně způsobí, že se nakazíte? To nikdo neví. Možná, že stačí aerosol. Možná, že vůbec kapénky nepotřebujete." Pokud je tomu tak, osoby, které jsou ve vysoce rizikové kategorii, by neměli být v téže místnosti s někým, kdo je, nebo by mohl být nakažený.Lidé musejí chodit do obchodů a obstarávat základní věci. Snížit riziko vystavení všem možným druhům nákazy - nakažené předměty, kapénky, miniaturní aerosolové partikulkáty - je důležité.Podrobnosti v angličtině ZDE