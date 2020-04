Zdravotníci v Bělorusku závisejí na crowdfundingovém financování, Lukašenko tvrdí, že koronavirus neexistuje

Průběžné zpravodajství:

17. 4. 2020

Hear me snore: Lions and other wild animals have been taking advantage of the peace and quiet in South Africa’s vast Kruger national park as the country’s coronavirus lockdown continues. https://t.co/HspopWZ0Du pic.twitter.com/3oe0fH6cQM

Hear me snore:



Lions and other wild animals have been taking advantage of the peace and quiet in South Africa’s vast Kruger national park as the country’s coronavirus lockdown continues.https://t.co/HspopWZ0Du pic.twitter.com/3oe0fH6cQM — Helen Sullivan (@helenrsullivan) April 17, 2020



- Z evropských statistik vyplývá, že na koronavirus umírají daleko častěji muži než ženy. V Itálii zemřelo 71 procent mužů a 29 procent žen. V Británii zemřelo dvakrát více mužů než žen. Lékaři nevědí proč. ZDE







Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- Londýnský primátor Sadiq Khan opakoval svůj apel, aby lidé nosili roušky. Upozornil, že Británie je výjimkou v tom, že tuto strategii oficiálně nedoporučuje. Dodal: "Je samozřejmě známo ze zdravotnických důkazů, že rouška, kterou nosíte, nezabrání vašemu nakažení. Sníží ale pravděpodobnost, že vy nakazíte jiné lidi, zejména pokud jste asymptomatičtí." - Potíž je, upozorňují mnozí odborníci, že saháním na roušku rozšíříte infekci.- Do tří až čtyř týdnů bude k dispozici v Německu mobilní aplikace, která umožní občanům sledovat, zda přišli do styku s nakaženými osobami.- Lvi a další zvířata v rozsáhlém Krugerově národním parku v Jihoafrické republice využívají klidu v důsledku toho, že v parku nejsou žádní turisti, a spí:- Čínský HDP za čtvrtletí do března poklesl o 6,8 procent.- Trump přiznal, že rozhodnutí o tom, zda znovuotevřít ekonomiku, závisí na guvernérech jednotlivých států.- Počet globálních nákaz dosáhl 2 158 250 osob, zemřelo nejméně 144 000 osob.- Pandemie je potenciálně katastrofální pro miliony dětí, varovala OSN. V jejím důsledku by v roce 2020 mohly zemřít statisíce dětí.- Na Oxfordské univerzitě začíná bezprecedentní rychlostí testování léků proti COVIDU-19. Tzv. Recovery Trial naverboval 5000 dobrovolníků ze 165 britských nemocnic. Je to největší test na světě. ZDE - Lékaři mezi uprchlíky v Británii se hlásí do nemocnic na pomoc v boji proti koronaviru ZDE