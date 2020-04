Americký trh s ropou zkolaboval do záporných cen

Průběžné zpravodajství:

21. 4. 2020

- Američtí experti varují, že demonstrace v USA protestující proti uzamčení amerických států povedou k novým nákazám.- V Německu otevřely některé obchody a v Berlíně umožnily některé školy studentům dělat písemné zkoušky. Merkelová však varovala před možnou "druhou vlnou" nákazy.- Norsko v pondělí otevřelo školky. Někteří rodiče to však kritizují. Norská facebooková skupina "Moje dítě by nemělo být pokusným králíkem pro COVID-19" získala 30 000 podpisů.- Polsko v pondělí otevřelo parky a lesy a ČR farmářské trhy pod širým nebem. Rakousko také otevřelo některé obchody. Všechny tyto tři země mají podstatně méně úmrtí na koronavirus než nejpostiženější země v Evropě: Itálie, Španělsko, Francie a Británie. Politikové se obávají nové vlny nákazy, zatímco chudším občanům docházejí peníze a ekonomiky kolabují.- Vznikají nepokoje. O víkendu v Berlíně policie bojovala s několika stovkami demonstrantů bojujících proti uzamčení země. Mezi nimi byli odpůrci očkování, známí konspirační teoretikové a ultrapravicoví extremisté, někteří obviňující vládu, že zneužívá krize koronaviru k vytvoření diktatury-- V pařížské čtvrti Villeneuve-La-Garenne došlo k nepokojům, poté, co policií pronásledovaný motocyklista narazil do otevřených dveří policejního automobilu. Demonstranti zapalovali auta a házeli Molotovovy koktejly na policii, kterou obviňovali z agresivity.- V ruském městě Vladikavkaz demonstrovali občané proti místním úřadům a uzamčení města. Házeli na policii kamením, policie několik lidí zatkla.- Globální počet mrtvých přesáhl 165 000. Registrováno bylo více než 2,4 milionů nákaz.- Austrálie otevřela tři pláže v Sydney, ale jen na sportovní pohyb. Sedět na písku, opalovat se či shromažďovat se ve skupinách není dovoleno.- Indie dovolila obnovení zemědělských a některých průmyslových prací.- V Íránu, kde na koronavirus zahynulo nejméně 5000 lidí, byla otevřena některá nákupní střediska.