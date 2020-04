Komunavirus: Brazilská vláda je přesvědčena, že COVID-19 je komunistické spiknutí

23. 4. 2020 / Fabiano Golgo

Foto: Brazilský prezident Bolsonaro a jeho ministru zahraničí Araújo



Taky si myslí, že nacismus je komunistická ideologie



Brazilská vláda vydala oficiální prohlášení o koronaviru. Nebyly to instrukce o tom, jak bojovat proti této nejhorší zdravotní krizi v historii. Bylo to varování, že je nezbytně nutné bojovat proti komunismu. "Koronavirus znovu probudil naši bdělost vůči noční můře komunismu. Komunavirus je tady!" varuje ten text.





Dokument, podepsaný ministrem zahraničí Ernestem Araújo, argumentuje, že "Marxisté se skrývají už třicet let: globalismus nahradil socialismus jako přípravnou fázi pro komunismus. Pandemie koronaviru představuje nezměrnou příležitost vybudovat světový pořádek bez národů a bez svobody," argumentuje brazilský ministr zahraničí jménem vlády Jaira Bolsonara. "Od pádu berlínské zdi, kdy komunismus nezemřel, ale jen si vytvořil nové nástroje, se stal globalismus novou cestou směrem ke komunismu," napsal ministr.



"Tento virus je, jak se zdá, vlastně neuvěřitelně výhodnou příležitostí jak zrychlit realizaci globalistického projektu. Ten se už realizoval prostřednictvím environmentalismu, genderové ideologie, politicky korektního dogmatismu, imigracionismu, rasismu a prostřednictvím reorganizace společnosti podle zásad rasy, antinacionalismu a scientismu. To jsou účinné nástroje, avšak tato pandemie, která v lidech i společnostech vyvolává paniku z bezprostřední smrti, představuje exponencializaci všech těchto nástrojů," napsal brazilský ministr jménem bývalého armádního kapitána, nyní ultrapravicového populistického prezidenta Bolsonara.



"Pod záminkou pandemie zamýšlí tento nový komunismus budovat svět bez národů, bez svobody, bez ducha. Svět bude řízen ústředním úřadem solidarity, jehož úkolem bude lidi sledovat a trestat. Bude to stát trvalého globálního monitorování, promění svět ve velký koncentrační tábor," varoval šéf brazilské diplomacie. "V důsledku tohoto nebezpečí musíme bojovat za zdraví těla i za zdraví lidského ducha, proti koronaviru, ale také proti komunaviru, který se snaží zmocnit se ničivé příležitosti, již otevřel koronavirus, parazit parazitů," uzavřel brazilský ministr zahraničí, který se v minulosti písemně vyjádřil, že Donald Trump se dostal k moci, protože je přímým vyslancem Ježíše Krista.



Brazilský ministr zahraničí bije na poplach, protože levice se zmocnila pojmu solidarity s cílem realizovat tento svůj projekt, v jehož rámci chce svět zachránit před COVIDEM-19. "Solidarita je další vznešený a ctihodný pojem, který má levice v úmyslu ukrást a zpotvořit zevnitř tak, aby to posloužilo jejím prostopášným volnomyšlenkářským cílům. Totéž už udělali anebo se o to pokusili s pojmy spravedlnosti, snášenlivosti, lidských práv, se samotným pojmem svobody," napsal. "Předali národní pravomoci Světové zdravotnické organizaci, podle (nikdy neprokázané!) záminky, že centralizovaná mezinárodní instituce je efektivnější při řešení problémů, než když jednotlivé země jednají jednotlivě. A to je právě jejich první krok při budování planetární komunistické solidarity."



"Na úkor zničení pracovních příležitostí, které umožňují důstojné a alespoň minimální samostatné přežívání milionů lidi, za cenu likvidace jejich svobody a jejich živobytí, vzniká nyní svět v míru se samotným sebou. Komunismus vždycky tvrdil, že jeho cílem je mír a osvobození veškerého lidstva. Nyní v opuštěném městě, bez pracovních příležitostí, bez života, kde je každý člověk vězněm ve své buňce, pod dohledem nejvyššího úřadu, který ani není vládou jeho vlastní země (která je možná diktaturou, ale alespoň má tvář a vlajku), avšak je to anonymní a nedosažitelná globální instituce, to je dokonalé zosobnění takzvaného míru a komunistického osvobození," zdůraznil brazilský ministr zahraničí, když varoval před tím, co považuje za nebezpečí, že světu bude vládnout Světová zdravotnická organizace a další mezinárodní instituce.



Znovu také tvrdil, že nacismus byla komunistická ideologie: "Ti, kteří stále ještě nevěří, že nacismus byla prostě jen okamžitá deviace od komunistické utopie a ne její protiklad, potřebují se nad tímto důležitým způsobem zamyslet."



"Podle marxismu je heslo Arbeit macht frei, Práce osvobozuje, správným heslem pro éru globální solidarity, která příchází v důsledku pandemie. To, co odlišuje tento nový svět od koncentračního tábora v Osvětimi, je že nyní se bude zneužívat tato odporná lež o nutnosti sociální izolace v důsledku viru, která potvoří a ponižuje dvě posvátné hodnoty lidskosti: práci a svobodu. Komunisté nebudou nyní opakovat chybu nacistů a tentokrát správě využijí této moci, která vzniká ze strachu. Jak? Tím, že lidi přesvědčí, že je to pro jejich vlastní dobro, že uvíznou v tomto koncentračním táboře, bez svobody a bez důstojnosti. Nacisté a komunisté se v minulosti ani nepokusili své oběti podvádět, avšak COVID-19 nyní poskytuje obrovskou příležitost tuto chybu napravit," napsal.



Tvrzení brazilského ministra zahraničí, že komunismus je vlastně nacismus, přimělo německé velvyslanectví v Brazílii vydat dementi. V něm německé velvyslanectví opakovalo, že nacismus je ultrapravicová ideologie a že komunisté byli první, koho Hitler začal pronásledovat. Bylo to po šesté, co německé velvyslanectví v městě Brasílie, které toto úterý oslavilo šedesát let od svého otevření prezidentem Juscelinem Lubitschekem s futuristickou architekturou komunisty Oscara Niemeyera, muselo vydat prohlášení objasňující, že nacismus není komunismus.



Samozřejmě oficiální brazilský vládní ext musel skončit útokem na politickou korektnost: "Nyní do sebe politická korektnost včlenila i sanitární korektnost, čímž se stala ještě mocnější," napsal brazilský ministr zahraničí. "Zmocňuje se vás, nasadí vám pouta a vyhrožuje vám: jestliže nejednáte určitým způsobem, totiž hygienicky, ohrožujete prý celou společnost. Pokud vyslovíte slovo 'svoboda', jste podvratník, který chce, aby celé obyvatelstvo zemřelo - očekává se od vás, že budete mlčet a jen respektovat předpisy. Chtějí ovládnout jazyk a zabít ducha - a to je podstatou současného komunismu, komunismu, který náhle nalezl v koronaviru pokladnici útlaku. Řekl jsem to už předtím a opakuji to: skutečným nepřítelem, kterého komunismus chce usmrtit, není kapitalismus. Nepřítelem komunismu je lidský duch, ve své složitosti a kráse. Je to lidský duch, jehož usiluje tento ideologický virus usmrtit," uzavřel ministr Araújo.



Bolsonaro k textu přidal emoji tleskajících rukou a zveřejnil Araújoův text na svých oficiálních vládních stránkách a sociálních sítích pro své desítky milionů stoupenců.

