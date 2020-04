Proč se svět ohlíží po Angele Merkelové

27. 4. 2020

Německá kancléřka byla již mnohokrát prohlášena za politickou mrtvolu. Ale současná pandemie posílila její reputaci a popularitu doma i v zahraničí, píše Christoph Strack.

Obvyklým termínem pro politiky, kteří se již neucházejí o úřad, je "chromá kachna". Podobné postavy s omezenou trvanlivostí jsou obvykle považovány za oslabené a méně efektivní.

Kancléřka Angela Merkelová byla mezi chromé kachny v posledních eltech zařazena mnohokrát: Po špatných výsledcích CDU ve spolkových volbách v roce 2017, pak když rezignovala na post předsedkyně strany v roce 2018, pak opět během různých pokusů bývalého rivala Friedricha Merze převzít politické vedení mezi lety 2018-2020. Přede dvěma lety dokonce i její příznivci v poslaneckém klubu očekávali odchod někdy v roce 2019. Ale je stále tady, jako starý VW brouk: Spolehlivá, nepřikrášlená, malinko trapná.

V současnosti se Merkelová těší přízni, jakou mnoho let nezažila - jak doma, tak ještě více v zahraničí. "Média zde považují Merkelovou za jednu z nejsilnějších světových lídrů," říká Amichai Stein, diplomatický korespondent izraelské televize Kan. "Merkelová si získává pozornost jako lídr, který dokáže lidem jasně vysvětlit situaci."

Toto hodnocení je v souladu s úvodníky, politickým hodnocením a posty na sociálních médiích z celého světa. V březnu list New Zealand Herald publikoval článek s titulkem "Německá lídryně v krizi září, i když její moc upadá". Počátkem minulého týdne komentář v nejčtenějším argentinském deníku Clarin přinesl pochvalný hymnus na kancléřku.

Komentátor Ricardo Roa napsal, že "pětašedesátiletá doktorka fyziky, dcera luteránského pastora a učitelky latiny," se po patnácti letech na vrcholu moci chová "jako normální člověk". V koronavirové krizi je Merkelová "jednou z velmi mála" politiků na celém světě, kteří nechrání sami sebe, ale "vedou". "Komunikuje s vědeckou přísností. Komunikuje s klidem. Odzbrojuje hysterii," napsal Roa.

Komentátor dokonce zašel tak daleko, že navrhl španělské slovo "Merkelina" pro "střízlivost a odhodlání" jejího politického vedení "když se snaží řešit problémy a nikoliv vytlouci z nich politický kapitál".

To je chvála, jakou jsou v Německu po patnácti letech s Merkelovou mnozí unaveni, protože zdůrazňuje méně její politické boje než její krizové vedení. Ale jde také o chválu, která ukazuje fakt, že tento typ vedení je nyní v mezinárodním měřítku vzácný.

Podobné hlasy je slyšet z USA. Každý, kdo četl články v The Atlantic, Forbesu a The New York Times, nalezl chválu Merkelové spojenou s kritikou Trumpa. "Německá lídryně nyní již po týdny uplatňuje svou charakteristickou racionalitu spojenou s necharakteristickou sentimentalitou, aby provedla zemi tím, co až dosud bylo relativně úspěšným bojem proti COVIDu-19," uvedl The Atlantic.

