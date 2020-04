Jsou akce ministerstva životního prostředí proti suchu opravdu efektivní?

30. 4. 2020

Dělám předsedu zahrádkářské kolonie v Praze-Zbraslavi, píše Jan Molič v reakci na tento článek. Vodu čerpáme z vlastního zdroje a je to voda, která by jinak odtekla rovnou do Vltavy. Fakticky vodu vracíme na kopec. Současnou terminologií zadržujeme vodu v krajině. Ročně se může jednat až o 10000 m3 vody. Z hlediska státu jde o kapku v moři, z hlediska působení jedné obyčejné organizace je to hodně.

Jenže náš vodovod i prameniště je v havarijním stavu. Zkoušeli jsme proto různé dotační programy, ale marně. Na rekonstrukci přitom potřebujeme "pouhé" asi 3 miliony Kč, které však nemáme. Program Dešťovka se dosud týkal nerekreačních objektů (a navíc byl určen na nákup nádrží, nikoli opravu vodovodu). Další program, OP ŽP Výzva č. 113 – Povodňová ochrana a hospodaření se srážkovými vodami, by sice šel nějak ohnout, ale stejně to není realistické. Mohli bychom totiž do věci zatáhnout město a vybudovat retenční nádrž, ale byl by to megaprojekt, který nepotřebujeme ani my, ani město. Je fajn, že MŽP by věc financovalo z 80%, jenže město by muselo doplatit zbylých 20% a proč by to dělalo? (Bylo by to několik milionů.)

Tady se pořád mluví o nějaké podpoře (a můžete si vybrat, jestli dešťovky nebo podnikatelů nebo koho chcete), jenže je to celé takové papírové. Peníze jsou, ale obávám se, že bývají vyhazovány za polopotřebné megaprojekty typu té retenční nádrže namísto toho, aby se peníze dostaly tam, kam patří, více menších částek pro vícero subjektů.

Jak vidno z textu ministerstva, náš vodovod se do Velké dešťovky opět nedostane, zato ta polopotřebná retenční nádrž by se tam dostala, a třeba hned dvakrát.