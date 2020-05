Bolsonaro dál eskaluje konfrontaci

5. 5. 2020 / Fabiano Golgo

Bolsonaro a jím nově jmenovaný šéf Federální policie



Brazilský populistický ultrapravicový prezident Jair Bolsonaro podnikl další kroky ve svém otevřeném boji proti Nejvyššímu soudu a parlamentu. Pouhý jeden den poté, co se účastnil veřejné demonstrace, která požadovala zrušení obou těchto dvou složek triády demokracie, nebyl Bolsonaro schopen znovu jmenovat šéfem Federální policie tutéž osobu, kterou už jmenoval do této funkce jednou a kterou Nejvyšší soud embargoval, a tak do funkce šéfa Federální policie Bolsonaro jmenoval jeho nejbližšího přítele. Důvodem, proč nejvyšší soud v zemi zakázal předchozí jmenování, bylo to, že Bolsonaro byl obviněn nedávno rezignovavším ministrem spravedlnosti, že se snaží změnit vedení Federální policie, aby mohl zasáhnout do vyšetřování sebe samotného, své manželky, svých tří dospělých synů a některých svých zaměstnanců.







Nový ředitel Federální policie převzal úřad v časných ranních hodinách v pondělí, poprvé v historii v prezidentském úřadě, bez přítomnosti kohokoliv z Federální policie či z tisku.



Okamžitě po svém jmenování vyhodil z funkce nový ředitel osobu, která řídila ten region Brazílie, který vyšetřuje Bolsonarovu rodinu, a nahradil ho dlouholetým přítelem Bolsonarovy rodiny. Podobnost s jednáním mafie v nějakém filmu není náhodná.



Zároveň zaznamenal Bolsonaro vážný neúspěch. Uprostřed svých výhrůžek, že provede vojenský puč, oznámil, že změní nejvyššího velitele armádních sil. Zmínil se při tom o jménu vrchního generála jižních praporů, které jsou z města Porto Allegre, mého rodného města. Porto Allegre je známo jako velmi vlivné město, které tradičně rebeluje proti veškerým pokusům o puč.



Generál Pujol, jehož Bolsonaro navštívil před pouhými dvěma dny, vydal oficiální prohlášení, v němž zdůraznil, že dodržuje ústavu a hierarchické uspořádání země, takže je absolutně vyloučeno, že by přijal jmenování do funkce, na kterou má nárok podle pravidel služebního postupu šest jiných generálů nad ním. To Bolsonara silně rozzuřilo, do tak velké míry, že jeho syn napsal na Twitteru, že tento generál je pravděpodobně komunista nebo možná cizí špion. Čistý George Orwell.



Bývalý soudce a nedávno rezignovavší ministr spravedlnosti Sérgio Moro, národní hrdina pro pravicové a středopravicové voliče, protože Moro odsoudil bývalého levicového prezidenta Lulu za korupci do vězení, požadoval v pondělí, aby Nejvyšší soud uvolnil jeho osmihodinové svědectví ze soboty Federální policii. V tomto svědectví Moro předložil své důkazy proti Bolsonarovi. Argumentoval, že nynější vývoj vyžaduje naléhavé zveřejnění důkazů Bolsonarova kriminálního jednání.



Bolsonaro spoléhá na pevnou podporu svých emocionálních a agresivních fundmentalistických stoupenců, kteří tvoří asi 30 procent brazilského obyvatelstva. Bolsonaro lživě prezentuje obvinění vznesená proti němu jako "zradu", obviňuje Mora, že se stal "Jidášem" a všechny své oponenty označuje za komunisty. I ultrapravicoví politikové, kteří kritizovali Bolsonara, jsou nyní široce obviňováni, že to jsou tajní komunisté. Joseph McCarthy by Bolsonarovi záviděl, kdyby byl naživu, s jakou účinností proměňuje Bolsonaro každého v podezřívaného komunistu. A komunismus je jakási choroba, horší než COVID-19.



Bubny ohlašující občanské nepokoje, impeachment nebo vojenský zásah sílí každou hodinou. Země usiluje o soudní řešení, ale armáda - silný vliv v brazilské historii po celou dobu existence této země, bez jejíž podpory žádná vláda nepřežije - je nejednotná. Vrchní velení na severu a na jihu země jsou spolčena s místními silami ve městě São Paulo, které se staví proti veškerým pokusům narušit ústavu, zatímco jihovýchod, vedený městem Rio de Janeiro (bez města São Paulo) a velitelství středozápadu plus nižší důstojníci po celé zemi podporují Bolsonara. Nejsilnější prapory jsou na jihu a na jihozápadě, a ty se vždycky postavily navzájem proti sobě při jiných historických pokusech o puč.



Mé zdroje z rodinných konexí mě ujišťují, že není touha po žádném vojenském zásahu a že soudnictví je jediná moc, která může tento konflikt vyřešit.

