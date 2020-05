Koronavirus se začíná přizpůsobovat lidskému organismu

Nikde jsme se nedočetli kolik lidí v ČR letos zemřelo v březnových, dubnových a květnivžch týdnech ve srovnání se statistickým průměrem pro tyto týdny z předchozích let. To je totiž jediná spolehlivá informace o počtu mrtvých na koronavirus. Zjišťují to novináři v USA, v Británii i v dalších zemích. (JČ) - Aktualizace: Upozornil nás František Vančura, že zatím tato data nejsou dostupná:

- - V Británii nejvíce umírají na COVID-19 špatně placení zaměstnanci. Vyplývá to z analýzy britského vládního statistického úřadu. Mezi lidmi ve věku, kdy se chodí do zaměstnání, jsou více ohroženi muži než ženy: na COVID-19 umírá 9,9 mužů a 4,2 žen na 100 000 osob. Největší úmrtnost mají bezpečnostní strážci (45,7 úmrtí na 100 000 osob), taxíkáři a řidiči (36,4 úmrtí na 100 000 osob), řidiči autobusů (26,4), kuchaři (35,9) a prodavači (19,8). Z pracovníků pečovatelských domovů umírá 23,4 mužů na 100 000 osob a 9,6 žen. Počet úmrtí zdravotníků a lékařů není vyšší než průměr v obyvatelstvu.











- Donald Trump nese vinu za smrt tisíců Američanů, protože zneužívá koronavirové pandemie k posílení své volební podpory a k naplnění kapes velkého byznysu, řekl Noam Chomsky. Trump seškrtal vládní financování pro zdravotnictví a výzkum infekčních chorob - ve prospěch bohatých korporací. Neplní své povinnosti a přesunuje odpovědnost za testování na guvernéry jednotlivých států. "Je to strategie zabíjení množství lidí a zlepšení jeho volebních vyhlídek."

- Přestože je koronavirus zatím relativně stabilní, výzkumníci v London School of Hygiene and Tropical Medicine upozorňují, že koronavirus se proměňuje a dvě genetické změny pozměnily bílkovinu v "tykadlech", jimiž se virus dostává do lidských buněk. Na rozdíl od nákazy SARS má koronavirus daleko efektivnější bílkovinu v těchto tykadlech, takže je daleko nakažlivější. Vědci se obávají, že by se mohla stát ještě efektivnější, ale hlavním problémem je, že vakcíny, které jsou připravovány, cílí na neutralizaci bilkoviny v těchto tykadlech. Pokud dojde ke změně této bílkoviny, vyvíjené vakcíny by byly neúčinné. ZDE







- Boris Johnson pronesl v neděli v televizi chaotický projev, v němž se pokusil o první nesmělé kroky k uvolnění uzamčení země. Projev byl okamžitě všeobecně odsouzen jako konfliktní, zmatený a mlhavý. Postoj a projev Borise Johnsona především odsoudili premiéři Skotska, Walesu a Severního Irska, kteří nebyli konzultováni a s jeho zmatenými opatřeními důrazně nesouhlasí. Varují, že zmatek, vyvolávaný Johnsonem, povede k dalším úmrtím. ZDE





- Skotská premiérka Nicola Sturgeonová varovala, že Johnson musí ve svém projevu zdůraznit, že jeho uvolňování karantény platí jen pro Anglii. Totéž zdůraznil velšský premiér - velští politikové se obávají množství anglických turistů z Londýna, kteří přivezou množství infekce na velšský venkov. Samozřejmě to Johnson ve svém projevu nezdůraznil:

