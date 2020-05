Britská vláda prodloužila státní financování platů 7,5 milionů občanů v karanténě do října 2020

Průběžné zpravodajství:

13. 5. 2020

- Britský ministr financí Rishi Sunak v pondělí oznámil, že prodlužuje státní financování zaměstnanců, kteří v důsledku uzavření svých podniků nemohou pracovat, až do konce října. V současnosti hradí britská vláda 80 procent platů 7,5 milionů občanů až do částky 2500 liber (75 000 Kč) měsíčně. Celkově bude toto financování platů zaměstnanců nyní nefunkčních podniků stát 100 miliard liber (3 biliony Kč). Britský ministr financí rozhodl, že od srpna by měly britské firmy začít svým nefunkčním zaměstnancům začít do určité míry přispívat na platy, vládnou obavy, že to povede k rozsáhlému propouštění a nárůstu nezaměstnanosti, protože firmy nemají peníze. Labouristická opozice kritizuje konzervativní vládu, že dosud vůbec nepomýšlí na restrukturalizační projekty a projekty pro poskytování nové kvalifikace propuštěným zaměstnancům například z restaurací či z turistického průmyslu, kterážto odvětví se zřejmě dlouho nebo nikdy nevzpamatují. ZDE

To je totiž jediná spolehlivá informace o počtu mrtvých na koronavirus. Zjišťují to novináři v USA, v Británii i v dalších zemích. (JČ) -Upozornil nás František Vančura, že zatím tato data nejsou dostupná: ZDE

- Evropská unie by mohla otevřít hranice se zeměmi s obdobným profilem rizika koronaviru ve snaze zachránit krachující turistický průmysl. Rakousko plánuje otevřít hranice s Německem a s Českou republikou ZDE







- Počet mrtvých v Británii přesáhl 40 000. Britský vládní statistický úřad konstatoval, že do 9. května bylo v Anglii a ve Walesu registrováno 35 044 úmrtí spojených s koronavirem. Po přidání aktuálních údajů ze Skotska a Severního Irska byl oficiálně registrovaný počet mrtvých v Británii v úterý 40 496.- Světová zdravotnická organizace uvedla v úterý, že některé léčebné metody, jak se zdá, omezují vážnost průběhu onemocnění COVIDEM-19 anebo zkracují průběh nemoci. Soustřeďuje se na snahu zjistit více o asi čtyřech nebo pěti nejslibnějších léčebných metodách.- Koronavirus se vyskytl v uprchlickém táboře v Jižním Súdánu, v zemi, která není absolutně na pandemii připravena.- Přestože Trump naléhá, aby se Američané vrátili do práce, z nové analýzy vyplývá, že tisíce lidí v zaměstnání propadají nákaze koronavirem. V provozech zpracovávajících maso dochází k velké vlně nákaz, stejně jako u stavebních dělníků v městě Austin v Texasu, kde se tento sektor nedávno vrátil k práci. Nákaza je i v Bílém domě. Množství nových infekcí se šíří v pečovatelských domech a mezi důchodci a nezaměstnanými, zejména v silně obydlených oblastech, jako je New York City, Chicago, Filadelfie a městské regiony států New Jersey a Massachusetts. Nákaza se také šíří ve státních věznicích v USA.- Viceprezident Mike Pence se bude vyhýbat kontaktu s Donaldem Trumpem poté, co jeho tisková mluvčí Katie Milerová byla nakažena koronavirem. Pence nejde do karantény a nebude nosit roušku.- Předseda republikánské senátní většiny Mitch McConnell vzkázal Baracku Obamovi, aby "držel hubu" a nekritizoval Donalda Trumpa.- Hlavní americký vládní zdravotník Anthony Fauci varoval před předčasným otevřením Ameriky. V Americe dosud zemřelo podle oficiálních údajů přibližně 80 000 osob. Fauci konstatuje, že skutečný počet mrtvých je zřejmě vyšší.