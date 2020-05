Zákopy „První světové války“ vysemenily nakonec obrněné valy k té „Druhé“

19. 5. 2020 / Miloš Dokulil





Když měsíc po sarajevském atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželku Žofii (z českého rodu Chotků) – po jistých výchozích rozpacích především na straně Rakousko-Uherska – došlo nakonec přece jen k jeho vyhlášení války Srbsku (28. července 1914), možná ještě „kdekdo“ předtím počítal s tím, že toto válečné střetnutí proběhne jako lokální konflikt a celkově s krátkým časovým rozmezím; už jen s přihlédnutím k vojenskému a ekonomickému potenciálu obou výchozích stran konfliktu. V mnohých hlavách nejen prostých lidí, ale dokonce na různých úrovních i aktérů oné války, jako kdyby stále byl živý vzor k jejímu příštímu průběhu: to, jak byly třeba vedeny sto let předtím ještě ty rozmanité střety s Napoleonem. Jako kdyby šikovně svedená bitva poměrně rychle mohla rozhodnout o vítězi celé války (o jejích bojových prostředcích na obou stranách by se rovněž hodilo mluvit).