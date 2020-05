Nejméně 1500 základních škol v Anglii navzdory vládě nezahájí 1. června výuku

Český statistický úřad uvádí předběžná data o počtu zemřelých v ČR do 12. týdne roku 2020, tedy do 22.3. ZDE

Až 1500 základních škol v Anglii zůstane 1. června uzavřeno v důsledku vzpoury nejméně 18 komunálních úřadů, v jejímž důsledku musela vláda Borise Johnsona připustit, že je za to nijak nepotrestá. Jen 5 procent učitelů zastává názor, že by bylo bezpečné otevřít školy dne 1. června. ZDE V Británii vzniklo zuřivé vzbouření proti rozhodnutí vlády Borise Johnsona otevřít od 1. června pro některé ročníky anglické základní školy. Učitelské odbory i členové komunálních úřadů, které je spravují, poukazují na to, že stále není k dispozici v Británii široká testovací infrastruktura na koronavirus, takže kdyby otevření škol vedlo k rozšíření pandemie, nikdo se to v prvních týdnech nedoví. Ze studií vyplývá, že nakažené děti sice bývají asymptomatické, ale nákazu rozšíří mezi staré lidi stejnou měrou jako kdokoliv jiný, takže se zvýší úmrtnost. ZDE