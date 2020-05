Vzpomínka na poválečný masakr v Tušti

26. 5. 2020 / Kateřina Duchoňová

Oblast Vitorazska je specifická tím, že až do roku 1920 patřila Rakousku, a přestože na ní žili lidé české i německé národnosti, tak byl pro ně důležitý spíše lokální patriotismus a životní podmínky v kraji, který byl vždy neúrodný a chudý.







Tímto se především zdůvodňuje, proč v r. 1938 rádi využili možnost opětovného připojení k Rakousku, které pro ně symbolizovalo zlepšení nuzného života. Bohužel to ale v té době znamenalo i příslušnost k nacistickému Německu. A to nakonec po skončení války vedlo kromě trestání provinilých i k vraždění nevinných lidí.







V Tušti bylo na základě smyšlených nebo malicherných důvodů (např.neshody v rodině) lidovým soudem vedeným Václavem Maxou k smrti odsouzeno a na místní mrchoviště odvlečeno 14 občanů, mezi nimi i 2 ženy.







Byli nuceni si sami vykopat jámu do které byli pohřbeni, někteří do ní potom padali ještě zaživa. U nikoho z nich nebyla prokázána kolaborace s gestapem, u naprosté většiny bylo hlavním důvodem právě to, že se před válkou přihlásili k německé národnosti.







Dalším iniciátorem masakru byl vedle Maxy František Říha. Oba se na Vitorazsko přistěhovali až v roce 1920.







Partyzáni dále pod velením plukovníka Hobzy 24.května 1945 odsoudili k trestu smrti v nedalekém Rapšachu dalších 26 lidí, které se díky hrdinství místního rodáka kapitána Josefa Bartla nakonec podařilo zachránit.







Během prvního divokého odsunu místních obyvatel z Vitorazska koncem května 1945 v oblasti dále docházelo k násilnostem a rabování, části rodin se podařilo vrátit zpět do Československa, ale v roce 1953 byli opět nuceně přesídleni, tentokrát do vnitrozemí republiky. A to včetně starých či nemocných lidí.







Tak se v oblasti zpřetrhaly staleté vazby Čechů a Němců, pro které dlouho nebyla jejich národnost důležitá a často ji ani přesně neznali, jak dosvědčují i sčítání lidu z konce 19. a prvních desetiletí 20.století, kdy se z Němců stávali Češi a zase naopak.







Velmi podrobně se válečnými i poválečnými událostmi zabýval historik Ján Mlynárik ve své knize Tragédie Vitorazska – Poprava v Tušti.







Syn jedné z obětí masakru pan Ferdinand Korbel již od počátku 90.let marně usiloval o soud s pachateli, kteří v té době byli stále naživu.







Tragédie se již považovala za promlčenou. Navíc po exhumaci ostatků místní úřady bránily důstojnému pohřbení na území Vitorazska.







Nakonec byly oběti k poslednímu odpočinku uloženy až na hřbitově v rakouském Gmündu.







Jak zaznělo na pietě, neměli bychom už nikdy dopustit podobné uplatňování kolektivní viny.