Neuvěřitelně, televize BBC se omluvila za odvysílanou kritiku Borise Johnsona

28. 5. 2020

“Good evening. Dominic Cummings broke the rules. The country can see that...” And so begins a devastating Newsnight introduction. pic.twitter.com/INP16LrEFg

I spent 40 years as a reporter. Emily Maitlis' comments on the Cummins story were well within the normal boundaries of fact-telling and analysis. In criticising her, the BBC have buckled under pressure from a bully government which deals in falsehood. — Nick Davies (@Bynickdavies) May 27, 2020

And this makes no sense. @maitlis has an editor. The editor takes responsibility for the editorial content. What is this? A punishment beating?https://t.co/e4rfEVC1bs — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) May 27, 2020

Vyvolalo to bouřlivou reakci britské veřejnosti na sociálních sítích:Nick Davies: Strávil jsem 40 let jako reportér. Výroky Emily Maitlisové ke zprávě o Cummingsovi byly zcela v rámci normálních hranic informování o faktech a analýzy. Tím, že ji zkritizovala, BBC se rozložila pod tlakem od šikanující vlády, která používá lží:Carole Cadwalladr: Tohle nedává žádný smysl. Newsnight má šéfredaktorku. Šéfredaktor je odpovědný za obsah pořadu. Co má tohle být? Trest bitím?





I’m stunned by this. Polling shows 70-80% of people assert that Cummings broke the rules.



⁦@maitlis⁩ reflected that. Simple.



Contrast this with no reprimand of ⁦@bbclaurak⁩ activism on behalf of Cummings.



This is Govt bullying of BBC. https://t.co/l9irVhY6XA — Dr Mike Galsworthy (@mikegalsworthy) May 27, 2020

Mike Galsworthy: Jsem tímto ohromen. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že 70-80 procent lidí zastává názor, že Cummings porušil předpisy. Tohle je vláda, která zastrašuje BBC.





Apparently if you say the truth on the BBC you must now self-isolate for 14 days. #emilymaitlis @maitlis — Count Binface (@CountBinface) May 27, 2020

Zjevně, když teď řeknete v BBC pravdu, pošlou vás na 14 dní do karantény.





There is nothing in what @maitlis said that is not reflected in the 1000+ emails I have received on this topic. This was reflecting the public mood and public concern on a Govt that has lost its moral compass as the pressure on @BBCNewsnight shows. This is Trump style bullying. https://t.co/GZzsV4AUrQ — Ian Blackford (@Ianblackford_MP) May 27, 2020

New Zealand now has no patients in hospital being treated for coronavirus. No new cases have been reported for five days.



Meanwhile in Britain over 60,000 are dead from Coronavirus and the best female political broadcaster in the country is sanctioned for telling the truth. — James Melville (@JamesMelville) May 27, 2020

Emily Maitlis. One of the last proper journalists at the BBC. #W1AMPS. https://t.co/Yvilg7saPa — Hugh Grant (@HackedOffHugh) May 27, 2020

Šéf poslaneckého klubu skotských nacionalistů Ian Blackford: Všechno to, co Maitlisová je obsaženo ve více než tisíci emailů, které jsem obdržel k této věci. To, co řekla, odráželo náladu veřejnosti a veřejné znepokojení nad vládou, která ztratila svůj morální kompas, jak to dokazuje nátlak na BBC. Tohle je zastrašování trumpovského stylu:Nový Zéland nemá v nemocnicích už žádné nové pacienty léčené na koronavirus. Žádné nové případy tam nejsou registrovány už pět dní. Mezitím v Británii zemřelo na koronavirus více než 60 000 osob a nejlepší politická reportérka v zemi je potrestána za to, že řekla pravdu.Herec Hugh Grant: Emily Maitlis. Jedna z posledních skutečných novinářů v BBC.





Vládní propaganda:



Tohle je ohromující. Hned po skandálu s pořadem Newsnight přichází tohle. Vláda nyní doslova používá našich peněz k tomu, aby platila Daily Mail, aby vydávala vládní propagandu o tom, jak dokonale řeší COVID-19:



This is astonishing. Hot on heels of Newsnight comes this. The government is now literally using our money to *pay* the Daily Mail to publish pro-government propaganda pieces about how well it is handling COVID-19.



‘Sponsored by The UK Government’ pic.twitter.com/q6aN1JsVgI — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) May 27, 2020