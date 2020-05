Ve Spojených státech se přes noc konaly další velké protesty

30. 5. 2020

- V Louisville v Kentucky, kde demonstranti zapálili soudní síň, policie střílela na reportérku a jejího kameramana během živého vysílání.





Guvernér Minnesoty Tim Walz hovořil v noci z pátku na sobotu o protestech:"Toto není o Georgově smrti, je to o nespravedlnostech, které jsou reálné, je to o chaosu." Dodal, že jeho prioritou je ochraňovat životy, majetek a udržovat zákonnost. Dodal, že k stejným scénám dojde zítra, pokud se nic nezmění.- Derek Chauvin, bývalý policista z Minneapolis, který byl zaznamenán na videu, jak tlačí kolenem na krk George Floyda, který posléze zemřel, byl obžalován z vraždy třetího stupně a ze zabití.- Primátor Jacob Frey zavedl v Minneapolis zákaz vycházení na 20. hodinu, který demonstranti ignorovali.- Pentagon vydal mimořádný příkaz, který vyvolává otázky o možné přitomnosti armády v Minneapolis v nadcházejících dnech.- Protesty ve Washingtonu vedly ke krátkodobému uzamčení Bílého domu. Demonstranti venku byli v potyčkách s tajnými agenty na barikádách až do časných ranních hodin v sobotu.- Demonstranti poškodili ústředí televize CNN v Atlantě a zapálili policejní automobil. Guvernér Brian Kemp tam vyhlásil mimořádný stav a aktivoval Národní gardu v Georgii.- V Brooklynu se střetli demonstranti s policií. Jeden státní senátor a jeden člen státního parlamentu dostali pouta a policie na ně zaútočila pepřovým sprejem.





- V Kalifornii demonstranti uzavřeli čtyři dálnice: dvě v Oaklandu, jednu v San José a jednu v Los Angeles.- Devatenáctiletý chlapec byl zastřelen v Detroitu, v Michiganu, když někdo mnohokrát střílel do davu demonstrantů.