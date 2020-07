Protesty v Portlandu sílí i přes násilné zákroky ozbrojených federálních agentů a místní policie

23. 7. 2020

Těžce ozbrojení federální agenti bez jmenovek provádějí noční útoky proti antirasistickým demonstrantům v Portlandu (Oregon). Federální síly zatýkaly lidi na ulici, které pak odvlekly do neoznačených dodávek, což vyvolalo rozsáhlé pobouření. „To, čeho jsme byli svědky, je neustále narůstající násilí proti demonstrantům,“ říká afroamerická aktivistka z Portlandu Lilith Sinclair v pořadu Democracy Now!

Aktivisté si všimli, že násilnosti páchané federálními jednotkami navazují na spoustu let „tvrdé policejní brutality“ tamního policejního sboru. Ozbrojení federální agenti na lidi demonstrující před soudní budovou stříleli slzný plyn a gumové projektily. Maskovaní federální agenti nasazení ministerstvem vnitřní bezpečnosti vedou proti převážně mírumilovným demonstrantům násilnou kampaň.



Dva oregonští senátoři a šest starostů požaduje, aby federální síly byly staženy z portlandských ulic a aby bylo zahájeno vyšetřování neidentifikovaných agentů, kteří zavírali lidi do neoznačených dodávek.



Mezitím prezident Donald Trump nasazení neidentifikovaných federálních agentů a policejních vozidel pochválil a zároveň slíbil, že i do jiných amerických měst pošle federální jednotky. Trump zvažuje, že by je tento týden poslal do Chicaga. V úvahu připadá také Seattle, New York, Detroit, Filadelfie apod. Chicagský aktivista Jitu Brown soudí, že jde o omezování osobních práv, které se nyní prohlubuje.







