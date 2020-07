Neměla by ČSSD udělat rovnou koalici s neonacisty?

30. 7. 2020 / Boris Cvek

Tak jsem se dozvěděl v polední publicistice Radiožurnálu, že ČSSD nominovala do krajských voleb staré struktury, jako je Benda a Hašek, protože – to je tvrzení Petra Nováčka, starého znalce poměrů v ČSSD – tihle lidi mají peníze na kampaň, zatímco ČSSD je bez peněz.

V roce 2017 Benda jako představitel Paroubkem založených národních socialistů ohlásil koalici (ve sněmovních volbách!) s neonacistou Vandasem. Prý to na Ústecku už rozštěpilo sociální demokracii. Ale od uprchlické krize si myslím, že ČSSD dospěla do stádia, kdy by měla nabrat na čelná místa kandidátek neonacisty, protože to prostě v jádru neonacistická strana dávno je. A kde je vlastně pan Chovanec? Ten peníze nemá?



Samozřejmě bych chtěl zdůraznit, že mám ve velké úctě sociálně demokratické hnutí, které vždy bylo, je a bude pravým opakem nacismu (i bolševismu). Jenomže pokud někdo odmítá pomoci uprchlíkům a šíří xenofobní a rasistické stereotypy, tak to prostě sociální demokrat být nemůže – takový člověk patří naopak mezi úhlavní protivníky sociálně demokratické myšlenky, mezi fašisty a nacisty. A to je přesně pozice ČSSD od roku 2015.



Dodnes se nemohu zbavit otřesného dojmu z toho, když Bohuslav Sobotka, tehdy šéf ČSSD, vykládal v rakouském tisku, že muslimy v Česku nechceme. Sociální demokrat a třídí lidi podle náboženského vyznání! V té samé době na Radiožurnálu běžel rozhovor s kandidátem rakouské krajní pravice na prezidenta Rakouska Hoferem. Ten člověk řekl, že každý, kdo utíká před válkou, má právo na azyl. Asi na ten kontrast nikdy nezapomenu.





