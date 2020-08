Pomozte nám, prosíme, v pomoci uprchlíkům v Řecku

6. 8. 2020

Navážeme tak na naše minulé cesty do táborů na Balkáně a kromě pomoci dětem, ( a i za tímto účelem proběhla naše nedávná romská benefiční zábava se skvělými Bengas a spol.) chceme výrazně pomoci také ženám v těchto táborech, aby se i v těch špatných podmínkách alespoň trošičku opět cítily důstojně.

Na podzim letošního roku, pokud nám v tom nezabrání vládní opatření v souvislosti s Covid-19, zajíždí naše iniciativa s humanitární pomocí do uprchlického tábora na řeckém ostrově Chios, píše Jaroslav Miko.

V této souvislosti zavážíme do táborů v Řecku plné dva velké kamiony věcí ve spolupráci se skvělým člověkem, podnikatelem Kvidem Štěpánkem ( jeden kamion budu řídit ve svém pracovním volnu a zdarma já sám 🙂) a to včetně muslimských šatů, tak zvaných ABAYAS. (Viz obrázek)





Máme pochopitelně možnost tyto šaty komerčně zakoupit, ale dostali jsme mnohem lepší nápad a to ten, že bychom oslovili po celé České republice různé dílny, nejlépe tak zvané chráněné dílny a dali tak možnost výdělku českým občanům s nějakým zdravotním handicapem. Tím bychom vlastně pomohli hned dvakrát.





Z mého pohledu je to skvělý nápad pomoci lidem v nouzi v uprchlických táborech a zároveň tím pomoci českým sociálně potřebným.





Prosím tedy tímto, pokud o takových dílnách víte či byste se chtěli sami nějakým způsobem nekomerčně zapojit, ozvěte se mi jakkoliv, třeba také na tel.773102076.





Naše členka z Češi Pomáhají, syrská lékařka Samira Sibai, poskytne na šaty střih a vše ostatní lze doladit.





Pomozte nám spustit akci, "Češi šíjí šaty pro ženy v uprchlických táborech. To zní přece skvěle.😉Díky za pomoc a i za případné sdílení.