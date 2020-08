USA: Generální prokurátorka státu New York chce zrušit mocnou střeleckou organizaci kvůli finančním podvodům

7. 8. 2020





Generální ředitel americké National Rifle Association (NRA), mocné celoamerické organizace hájící vlastnictví střelných zbraní a podporující finančně Donalda Trumpa, a celá řada dalších vysokých činitelů po dlouhá desetiletí páchali finanční podvody a kradli ze zdrojů této organizace miliony dolarů pro vlastní potřebu. Toto obvinění je obsaženo v žalobě, kterou ve čtvrtek podala generální prokurátorka státu New York. Obvinila vysoké činitele NRA, že je za poslední roky odklonili z této neziskové organizace 64 milionů dolarů.

Generální prokurátorka Letitia James v žalobě požaduje rozpuštění organizace NRA a odvolání ředitele Wayneho LaPierre z vedoucí funkce, kterou zastává posledních 39 let. Obvinila ho a další vysoké činitelé NRA, že zneužívali finance této organizace k financování svého luxusního životního stylu.Prokurátorka také žádá, aby soud v New Yorku donutil LaPierreho a jeho tři klíčové zástupce, aby členům NRA vrátili ukradené peníze a své přehnaně vysoké platy.Jamesová obvinila šéfy NRA z drsného porušování státních i federálních zákonů tím, že svými podpisy schvalovali zprávy a prohlášení, o nichž věděli, že jsou podvodná, zatímco odkloňovali miliony dolarů z charitativních účtů NRA ku svému prospěchu a ku prospěchu svých spojenců.Její vyšetřování, které bylo zahájeno v únoru 2019, objevilo "kulturu jednání ve vlastní prospěch, špatného managementu a nedbalosti, v jejímž důsledku byly porušovány zákony, a docházelo k utlačitelskému a podvodnému jednání."Činitelé NRA na prokurátorku zaútočili a plánují ji žalovat, že realizuje předem připravený plán na likvidaci NRA. Na Twitteru Trump obviil "radikální levici z New Yorku" z "pokusu NRA zničit".Jamesová uvedl ve čtvrtek na tiskové konferenci, že požaduje zrušení NRA v důsledku neuvěřitelné drzosti, s níž tato organizace porušovala zákony."Korupce byla tak všeobsáhlá, takže oni v podstatě zlikvidovali veškerý kapitál NRA. Nikdo není nad zákonem, ani NRA."Úřad prokurátorky citoval jako precedent svou předchozí žalobu proti Trumpově nadaci, která Trumpa přiměla, aby nadaci v roce 2018 zrušil uprostřed obvinění, že ji zneužíval pro svůj osobní prospěch.Žaloba také konstatuje, že LaPierre sice odkláněl z NRA pro sebe miliony dolarů, ale vyhýbal se placení daní.Washington Post už dříve informoval o tom, že LaPierre utratil statisíce dolarů za cestování do zahraničí a nakupování drahých oděvů v Beverly Hills. Washington Post také informoval, že po hromadné střelbě ve škole v Parklandu na Floride vyjádřil LaPierre obavy z toho, jak lehce by se i on mohl stát terčem takového střelného útoku, a tak si koupil za 6 milionů dolarů v Texasu zámeček postavený ve francouzském stylu s rozsáhlou oborou.LaPierre také platil z účtu NRA své soukromé letecké cesty a luxusní dovolené. LaPierre odklonil z peněz NRA více než půl milionu dolarů na soukromé lety objednanými letadly a během tří let odvezl osmkrát celou svou rodinu na dovolenou na Bahamy.Za čtyři roky LaPierre účtoval NRA 1,2 milionu dolarů za své osobní výdaje. Utratil také 3,6 milionů dolarů z peněz NRA za nájem soukromých letadel a ředitelských limuzín pro sebe a pro svou rodinu na celé dva roky. Každý rok hradil také z peněz NRA miliony dolarů za svou osobní bezpečnostní ochranu a ochranu celé své rodiny. Podobně se chovali i jiní vysocí činitelé NRA.Podrobnosti v angličtině ZDE