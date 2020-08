Česká republika zaznamenala 323 nových nákaz

Číslo R vyšší než 1 znamená exponenciální šíření infekce. V Británii jsou zdravotníci a politikové znepokojeni, že se tamější číslo R začíná přibližovat jedničce. - Zajímavé je, že v Británii je nyní denní počet nákaz na jednoho obyvatele o dost nižší než v ČR. 7. srpna bylo v Británii 950 nových nákaz. V Británii je 66 milionů lidí, tedy děleno 6.6 by to na ČR mělo být cca 160 nákaz denně. V ČR je to však už řadu dní více než 200 nákaz denně, za posledních 24 hodin dokonce 323.. Přesto se zdají být Češi o hodně blazeovanější ve věci pandemie než Angličané - zřejmě proto, že Angličané vědí, jak drastická je to epidemie. (Ve Skotsku je průměrný denní nárůst infekcí za poslední týden 38 případů denně, Skotsko má pět milionů obyvatel, pro Česko by to tedy bylo 76 případů denně.)