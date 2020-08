Rozhovor Britských listů 306. Hovoříme s velkým novinářem z Hlasu Ameriky

5. 8. 2020









Když novinář Jolyon Naegele informoval předem v roce 1989 ve vysílání Hlasu Ameriky, že Gustáv Husák bude odvolán ze svých funkcí, české komunisty to neuvěřitelně rozzuřilo a snažili se proti němu učinit razantní kroky. Nešlo to. A věděli jste, že koncem osmdesátých let byl konflikt mezi slovenskou a českou StB? Jan Čulík pokračuje v rozhovoru s jedním z nejvlivnějších novinářů v posledním desetiletí komunistické éry, Američanem Jolyonem Naegelym, mluvícím dokonale česky i celou řadou dalších slovanských jazyků. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 5. srpna 2020.





První část rozhovoru s Jolyonem Naegelym je ZDE