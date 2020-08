Trump: Uspěchaná vakcína jako volební trumf?

26. 8. 2020 / Karel Dolejší

Stojí za připomenutí, že farmaceutické společnosti po celém světě samy od sebe hledají cesty, jak maximálně zrychlit testy jimi připravených kandidátních vakcín. To však nemá nic společného s přeskakováním předepsaných procedur, jak to kvůli politickému nátlaku bez většího úspěchu udělali v Rusku.

Trump se nyní po Putinově vzoru pokouší přeskočit řádné testy a nasadit vyvíjenou oxfordskou vakcínu coby potenciální volební trumf. Jenže tak jako v ruském případě je dost dobře možné, že snaha o politickém forsírování vědy vyjde naprázdno.

Za prvé nelze očekávat, že seriózní instituce vyvíjející vakcínu budou kvůli krátkodeché obchodní výhodě souhlasit s uspěcháním zkoušek. Na druhé straně by to totiž mohlo dlouhodobě poškodit jejich pověst na trhu. Potenciální zákazníci by si mohli zapamatovat, že tržní úspěch je pro některé firmy jednoznačně důležitější než bezpečnost a zdraví lidí. A postavit se v probíhajícím vnitropolitickém zápase v USA na jednu ze stran - navíc na tu, která tahá za výrazně kratší konec - to rozhodně neodpovídá rozumné obchodní strategii globální firmy. Racionální postup je do lokální politiky se přímo nemíchat - nebo, pokud už vůbec, vsadit raději na toho, kdo má dobrou šanci vyhrát. A tohle Trump rozhodně nenabízí.

Kromě toho už existuje precedent stejného postupu, jakým hodlá Trump předčasně protlačit vyvíjenou vakcínu do masového užívání. A ten rozhodně nepředstavuje cokoliv slibného.

Předčasným povolením agentury FDA v USA již prošlo antimalarikum hydroxychlorochin, jehož nasazení proti COVIDu-19 se nakonec neosvědčilo. Místo toho, aby nemocným pomáhal, totiž preparát ještě zvyšuje pravděpodobnost úmrtí. Používání této látky k léčbě pacientů s koronavirem bylo proto v červnu zrušeno.

Že je pandemie ohromným pokušením pro krátkodobé vytloukání politického kapitálu vidíme velmi dobře i v České republice, kde se Andrej Babiš vynasnažil přivlastnit si roli všemocného spasitele - a dokonce v rozporu s fakty pokřikoval, jak svět údajně Česku "závidí" jeho (velmi mírné a krátkodobé) úspěchy.

Současný rozmach koronaviru v českých zemích samozřejmě znemožňuje další obdobné chvástání.

V zásadě totéž by mohli očekávat Američané v případě, že by Trump předčasně prosadil nasazení nedostatečně otestované vakcíny.

Podvodník v Bílém domě kalkuluje s tím, že by za vakcínu sklidil vavříny ještě před volbami, zatímco nežádoucí efekty nezodpovědného rozhodnutí by se projevily nejspíše až v příštím roce.

Američané ovšem nejsou padlí na hlavu, aby neslyšeli, co jim doktor Fauci říká. A na jeho názor dají vesměs mnohem více než na řeči prezidenta, který jim doporučuje píchat si Savo nebo bojovat s virem za použití světla a tepla.

Proto nelze vyloučit, že veterán amerického zdravotnictví jmenovaný do funkce ještě prezidentem Reaganem se v krátké době ocitne pod masivním tlakem Bílého domu, aby rezignoval.