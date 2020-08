28. 8. 2020 / Beno Trávníček

Jak jinak vysvětlit, že mohou fungovat kolektivní sporty (už to přídavné jméno by mělo být dostatečným varováním) nejrůznějších druhů a na nejrůznějších úrovních, o nichž se pak docela často doslýcháme, jaká ohniska COVIDU mají na svědomí?

Asi mám uvažování "vrať se do hrobu", přijde mi ale, že v době, kdy zatím neumíme dostatečně pacifikovat pandemický vir a v podstatě jen čekáme, co přesně a kdy bude; vítězí občas až fatálně čirý nerozum.

Když se namnožil COVID mezi horníky, bylo to sice na draka, ale alespoň je to odůvodnitelné tím, že nějaké uhlí stále ještě potřebujeme. Potřebujeme ale opravdu nutně právě nyní provozovat kolektivní sporty? Nelze sportovce řekněme na jednu, dvě sezóny odkázat na zdravý sportovní pohyb a pobyt v přírodě provozovaný více méně jednotlivě - bez zbytečných kontaktů?

Chápu, že jsou i sportovci, kteří si sportem vydělávají na chleba - nebylo by pak ale lepší jim na ten chleba a řekněme i na činži dát dočasnou státní podporu a omezit tak ve společnosti zbytečné šíření nemoci?

Možná nás to dokonce a znovu vrací k úvahám proč má někdo vůbec brát za sportování peníze? Krom toho, že pak mohou chybět jinde - neovlivňuje to nekale sportovní soutěžení? Když pak (logicky) mají sportovci různě kvalitní finanční zázemí a jde tak do jisté míry o soutěž sponzorů nikoli sportovců? A jak s olympijskými hrami - nemají náhodou probíhat v duchu tradic jako setkání amatérů, kteří sportují kvůli radosti z pohybu, dobrého kolektivu, kamarádství?

Na tom všem je dobře vidět kam až jsme se s "przněním" civilizace dopracovali za posledních pár desítek let. Nedůležité se nazývá často až životně důležitým a o důležité věci je často pramalý zájem - a to i ze stran, které jimi mohou být významně dotčeny.

Možná řešení přinese sama současná krize. Možná bude potřeba, aby zasedla "rada starších". Máme ji?