Koronavirus: Soud v Berlíně povolil demonstraci proti koronavirovým opatřením

Berlin is asking for @realDonaldTrump ‘s support. The German protesters are standing behind you. #BerlinDemo #BerlinProtests #Berlin2908 pic.twitter.com/M1Ffr8ON69

Stoupenci konspiračně teoretického hnutí QAnon věří, že se spikly světové "elity", které "řídí svět" proti zájmu obyčejných občanů a sexuálně zneužívají malé děti. Nedávno jim Donald Trump nepřímo vyjádřil podporu.



Massive QAnon turn-out at the anti-COVID measures demo in Berlin, Germany. Many flags / signs hailing @realDonaldTrump including in the colors of ultra right “Reichsbürger“ who want the German Reich back. Some told us they believe Donald Trump is an angel. #Germany #COVIDー19 pic.twitter.com/RGt54Dyjzr