Proč Lukašenko v Bělorusku vyhraje

29. 8. 2020

Tento týden jsou očekávány rozsáhlé protesty, ale nemusejí stačit k jakémukoliv vážnějšímu ohrožení Lukašenkovy moci, píše Melinda Haringová.

Po šestadvacet let Aleksandr Lukašenko vládl Bělorusku, východoevropské zemi s devíti miliony obyvatel mezi Polskem a Ruskem.

Opoziční hnutí pravidelně přicházejí a odcházejí, ale Lukašenko účinně potlačil všechny formy nesouhlasu.

Tentokrát se to ukázalo ne tak snadné jako v minulosti. Především toho jeho krajané mají dost. Zanedbal reakci na koronavirus, vyzýval krajany, aby vlezli do svých traktorů (samozřejmě bez roušek) a přijal nový kurz hltání vodky kvůli odražení viru. Následný astronomický rozsah nákaz patřil k nejvyšším v Evropě, ale na Bělorusy to moc velký dojem neudělalo. Drželi spolu a poskytovali osobní ochranné pomůcky a zdravotnickou pomoc způsobem, který mnohé vedl k otázce, proč vůbec platit daně nekompetentnímu autoritáři.

Nikdo nečekal, že srpnové volby budou něčím zajímavé. Ale Lukašenko kromě toho, že zanedbal reakci na pandemii, dospěl k závěru, že uspořádat volby v srpnu znamená odpoutat pozornost voličů, kteří tráví čas na chalupách a počítají svou úrodu rajčat. Opět se spletl. Bělorusko normálně pořádá volby v zimě - a protestovat v Minsku v lednu nebo únoru chodí pouze pár těch nejvíce odhodlaných. V minulosti dokázaly opoziční strany mobilizovat jen promrzlé davy.

Lukašenko se také přepočítal, když dovolil, aby se proti němu postavily ženy. Poté co jeho aparátčíci vyřadili řadu mužů, jejich ženy a spolupracovníci se shromáždili a zorganizovali.

Tento víkend se očekávají rozsáhlé protesty, ale nemusejí stačit na jakékoliv vážnější ohrožení Lukašenkovy moci. On a jeho kamarila odpojili internet a ohrozili přístup Bělorusů ke svobodným informacím. Několik milionů lidí nyní dostává na své mobilní telefony zprávy prostřednictvím aplikace Telegram.

Nenásilná povaha protestů a heroické scény babiček čelících Lukašenkovým loupežnickým bezpečnostním silám mnohým připomínají Polsko 80. let. Nicméně budoucnost protestů je nejistá. Evropská unie hrozí sankcemi. Americké ministerstvo zahraničí hýří frázemi. Bělorusko je pro Západ geopoliticky bezvýznamné a Spojené státy zůstávají fixovány na nadcházející prezidentské volby plus nezvládnutou reakci na koronavirovou pandemii. Mezitím Rusko pracuje - potichu i méně potichu. Moskva vyslala mediální pracovníky, kteří nahradili pracovníky běloruských médií, kteří na protest skončili, a poradce pomáhající Lukašenkovi. Putin také v ruské státní televizi oznámil, že je připraven pomoci Lukašenkovi policejními zálohami, pokud se situace "vymkne kontrole". Může trvat měsíce, než se věci vyjasní, ale Moskva vždy hraje s dlouhodobým plánem. A USA? Opět jsou na okraji, zbaveny vlivu a autority.

