V Glasgow byla vedle brečícího, podvyživeného nemluvněte nalezena "v extremní chudobě" jeho mrtvá maminka

26. 8. 2020



Mercy Baguma, žadatelku o azyl z Ugandy, nechaly britské úřady bez prostředků poté, co vypršelo její povolení k pobytu.



Žena, která žila "v extremní chudobě a závisela na charitativních organizacích a na přátelích, kteří jí obstarávali potraviny, byla nalezena v Glasgow mrtvá vedle svého plačícího podvyživeného dítěte.

Byla to čtyřiatřicetiletá Mercy Baguma z Ugandy. Charitativní organizace Positive Action in Housing informovala, že její jednoroční syn trpěl podvýživou a vyžadoval nemocniční péči.Baguma přišla o své zaměstnání poté, co vypršelo její omezené povolení k pobytu a závisela na darech potravin od známých a od charitativních organizací.Jiná charitativní organizace, African Challenge Scotland, sdílela fundraisingovou stránku žádající veřejnost, aby přispěla na náklady pohřbu. Tato organizace charakterizovala Bagumu jako "vynikající matku, sestru, nejlepší přítelkyni, kterou měli všichni rádi"."Mercy měla vždycky pozitivní přístup a vždycky dávala přednost své rodině, zejména svému synovi. Její úsměv vítal všechny a všichni byli proto v pohodě. Mercy měla zdravotní problémy, ale její smrt byla náhlá a neočekávaná.Robina Qureshi, ředitelka organizace Positive Action in Housing, sdělila, že Baguma žila "v extremní chudobě" a v poslední době zažádala o azyl."Mercy kontaktovala naši charitativní organizaci 11. srpna s tím, že nedostává žádnou finanční podporu a že zažádala o pomoc u organizace Migrant Help. Zůstává otázkou, proč musejí v tomto městě matky a nemluvňata hladovět, a proč se to nechává na charitativních organizacích a na dobrovolnících, aby tyto věci řešili? Jestliže jste uprchlík, neexistuje pro vás žádná sociální síť. Toto je už třetí tragédie tohoto druhu v Glasgow za poslední tři měsíce. "Britské ministerstvo vnitra uvedlo: "Toto je tragická situace a vyjadřujeme svou upřímnou soustrast rodině paní Bagunové. Britské ministerstvo vnitra bere sociální situaci všech osob v azylovém systému nesmírně vážně a zahájíme plné vyšetřování případu paní Bagumy."Žadatelé o azyl v Británii nesmějí pracovat.Podrobnosti v angličtině ZDE