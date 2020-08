Volební špek jménem rouškovné

28. 8. 2020 / Karel Dolejší

Ministryně Maláčová a Schillerová se předhánějí v tom, kdo navrhne o něco větší jednorázovou platbu pro důchodce - takzvané rouškovné. V záležitosti zřejmě nakonec rozhodne premiér, jenž má na systematickém podplácení svých jádrových voličů eminentní zájem. - Z debaty se nicméně rychle vytratila otázka valorizace důchodů, kterou rouškovné fakticky smetlo se stolu. Místo toho, aby důchodci dostali přidáno trvale a vznikl jim nesporný nárok, obdrží pouze jednorázovou platbu.

Český důchodový systém by podle vládní analýzy zpracované ještě předtím, než došlo k poslední vlně navyšování důchodů, měl začít kolabovat nejpozději kolem roku 2030. Po letech pokřikování odborářské lobby, že důchodová reforma "vůbec není třeba", skončí důchody v deficitu, protože změna demografické struktury probíhající bez ohledu na hysterické výlevy přinese pouhé dva pracovníky v produktivním věku připadající na jednoho čerpajícího penzistu. A problémy budou jak uspíšeny, tak vyostřeny právě v důsledku navyšování důchodů Babišovou vládou. Dva pracující živící jednoho důchodce budou totiž nyní muset platit podstatně více.

Strukturální zaostávání české ekonomiky dané dominantním spoléháním na automobilový průmysl (finální i subdodavatelská výroba), který s přechodem na elektromobilitu celosvětové čeká nejzásadnější technologická změna od vzniku celého odvětví v závěru 19. století, přinese ještě další problém. V české kotlině totiž může i v letech po překonání současné globální ekonomické recese zbrzdit ekonomický růst a případně klesat zaměstnanost. Což znamená, že v důsledku nemusejí na jednoho důchodce připadat už ani celí dva aktivní pracující. Může to být nakonec třeba 1,8 - 1,7 aktivního zaměstnance, přičemž k platbám jim přibude ještě placení podpory pro lidi registrované na úřadech práce.

Pokud se vám zdá skvělé v takové situaci snižovat daňovou zátěž a tím příjmy státu, když během jediného roku přibylo v červených číslech půl bilionu korun, musíte být nepochybně Babišovým voličem se zálibou v koblihách. A nezajímá vás, čím stát všechny ty deficity v budoucnu uhradí.

Ano, zaplatí to všechno obyčejný zaměstnanec a daňový poplatník, který si také coby spotřebitel kvůli dostavbě Dukovan připlatí za elektřinu - až mnozí z těch, kdo nevidí dále než do příštího roku (čti na špičku vlastního nosu...), tady možná již nebudou. Finanční problémy českého eráru za jinak stejných okolností mohou eskalovat již do pěti let.

Jinými slovy, české veřejné finance nejsou solidně stabilizovány už ani ve střednědobém výhledu. Což se nedalo tvrdit dokonce o dobách působení chemika Kalouska na ministerstvu financí.

Rouškovné představuje volební špek - jeden z mála, jaké ještě Babišova vláda dokáže z děravé státní kasy nabídnout. Nepozorné důchodce má přimět k hlasování pro vládu, která jim už nehodlá dále valorizovat důchody, protože "zdroje nejsou". Počítá přitom se stejnou zaslepeností, jaká umožňuje jásání nad slevami na vlakové jízdenky v situaci, kdy se šetří na zabezpečení většiny tratí a celá tíha odpovědnosti za životy cestujících tam spočívá na přetížených strojvůdcích, kteří někdy spí pouhé čtyři hodiny denně.

"To se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou," pronesl případně Švejkův nadřízený feldkurát Katz.

Teď půjčují na úkor vlastní zmařené budoucnosti, upřesněme.

I ti nejstarší mezi námi by si alespoň z povídek Šimka a Grossmanna mohli pamatovat, že všechny báječné slevy a benefity nakonec nelze požadovat zadarmo.