Kuciak nebo Politkovská, Slovensko nebo Rusko

3. 9. 2020 / Boris Cvek

Nakonec jsem si ale v médiích přečetl, že soud, rozhodující ve věci vraždy novináře Kuciaka a jeho snoubenky, dospěl k závěru, že hlavní obžalovaný, mafián Kočner, je nevinný. Slovensko je podle mediálních zpráv v šoku. Já jsem taky v šoku. Jistě by bylo dobré být opatrný a připustit, že pan Kočner je skutečně nevinný. Nejde přece o to, aby za každou cenu byl nalezen viník a aby vražda novináře byla hozena na mafiána, který na to na první pohled vypadá. A samozřejmě presumpce neviny je svatá věc (bez jakékoli ironie).

Jenže slovenská justice má obecně už mnoho let příšernou pověst. Její justiční samospráva bývá u nás uváděna jako argument proti tomu, aby soudci rozhodovali o věcech justice sami, protože slovenský případ ukazuje, že to vede k ovládnutí justice mafií. To je známo dávno před vraždou pana Kuciaka. Vezměte si, že šéfem Nejvyššího soudu na Slovensku byl pan Harabin, s nímž jsme se mohli blíže seznámit během prezidentských voleb. To je prostě něco naprosto příšerného.

Co teď bude slovenská veřejnost dělat? Co bude dělat prokuratura a policie? Podaří se celý případ zahrát do ztracena? A bude pachuť z toho, že si justice nedokáže poradit s vládou mafie, vést k nějaké potřebě utéci k národním hodnotám a pevné ruce mravně zdravého vůdce (napojeného fakticky na mafii)? Toho bych se bál asi nejvíce. Kuciak nebo Politkovská. Rusko nebo Slovensko. Vzkaz investigativním novinářům a veřejnosti je jasný.