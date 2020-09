Myš, která (arogantně) řvala: Ideologicky posedlý Johnson se rozhodl zrušit už podepsanou dohodu o odchodu Británie z EU

7. 9. 2020 / Jan Čulík





Potrhlý a nekompetentní londýnský "premiér" Boris Johnson připravuje nový zákon, který zruší už uzavřenou právní dohodu mezi Británií a EU o odchodu Británie s EU, týkající se zvláštního uspořádání pro Severní Irsko, které v loni podepsané právně platné dohodě Johnson v podstatě přenechal Evropské unii. Existoval totiž neřešitelný problém: Obnova hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou jako hranice mezi Británií a EU, hranice, která desítky let neexistovala, by znamenala obnovení severoirského terorismu. Právě proto se loni Johnson dohodl s tehdejším premiérem Irské republiky Leo Varadakarem, že hranice mezi Británií a EU budou v Irském moři a že Severní Irsko v podstatě zůstane součástí jednotného evropského trhu. Znamená to, že se Johnson zavázal, že zboží vyvážené z hlavního britského ostrova do Severního Irska a obráceně bude muset procházet celní prohlídkou. Tuto dohodu chce nyní Johnson zrušit.

This would be a very unwise way to proceed. #Brexit .

https://t.co/D4aod2665h — Simon Coveney (@simoncoveney) September 6, 2020

Zároveň také hrozí, že Evropská unie musí s Británií uzavřít dohodu o obchodní výměně po brexitu do 15. října, jinak Británie rozhovory s EU zruší a vypadne z EU k 31. prosinci bez jakékoliv dohody.Idiocie a arogantní pocit výlučnosti brexitérů kolem Johnsona jsou neuvěřitelné. Je to asi, jako kdyby Johnson vyhrožoval Evropské unii vydíráním: Když neuděláte všechno, co já chci, useknu si obě ruce i nohy.Očekává se, že tyto změny, navrhované Johnsonem povedou k ukončení jakýchkoliv dalších jednání s Evropskou unií.Labouristická strana varovala, že Johnson vyhrožuje, že "zruší Británií už uzavřenou právní dohodu. Je to nesmírně nebezpečné: na Británii jako právně nespolehlivého partnera by od nynějška pohlíželi obchodní partneři a spojenci po celém světě."Informaci odsoudil irský ministr zahraničí Simon Coveney, který pomohl vyjednat původní dohodu o brexitu. Ten varoval, že jakákoliv změna by byla "velmi nemoudrá":





Johnson chce vůči Evropské unii zaujmout agresivní postoj. Londýn prý podle něho "půjde sám dál vlastní cestou" a přijme, že dohody s EU není možné dosáhnout. Johnson dodal, že vypadnutí z EU bez dohody by byl "dobrý výsledek".Tento týden varovali britští dopravci a kamionisté, že londýnská vláda absolutně není připravena na nová celní opatření, platná od 1. ledna 2021, a že po Novém roce 2021 dojde k naprosté katastrofě.Minulý týden upozornil Thomas Sampson, profesor na London School of Economics, že vypadnutí Británie z EU bez dohody způsobí horší hospodářský šok než Covid a povede k úpadku objemu britské výroby o 3,3 biliony liber (99 bilionů Kč).Vedoucí představitelé zemí Evropské unie řeší plán na oživení svých ekonomik, postižených koronavirovou krizí, zahraničněpolitické krize v Bělorusku a ve východním Středomoří a nemají čas ani chuť se znovu zabývat brexitem.Britský vyjednavač David Frost o víkendu uvedl, že se Británie "nebojí odejít od vyjednávacího stolu".Podrobnosti v angličtině ZDE