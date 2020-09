Návrat establishmentu

9. 9. 2020

Po celé dekády byly washingtonské think tanky pro administrativu vitálně důležité. Mladí političtí profesionálové, Demokraté i Republikáni, si odsloužili nějaký čas ve vládě, pak odešli do think tanků, kde dále pracovali na svých profesionálních dovednostech a věci znova promýšleli, poté se vrátili do vlády na o něco vyšší úrovni. Zvolení Donalda Trumpa v roce 2016 tento model zablokovalo a otřáslo jeho mechanismem, napsal Robert D. Kaplan.

Nejenže byl Demokratům zakázáno působit v Trumpově administrativě, ale stejně skončili i nejtalentovanější Republikáni, kteří předpokládali, že Trump prohraje a přihlásili se k opozici vůči němu. Tak se vyloučili z práce v jeho administrativě. Navíc mnozí z lidí, kteří u Trumpa dostali práci, vůbec nepatřili k think tankům, ale šlo o amatéry, jaké by žádný vážený think tank nikdy nepřijal. Proto by Trumpovo znovuzvolení mohlo thinktankový model poškodit navždy, protože think tanky existují proto, aby poskytovaly kádr expertů pro službu vládě. (Univerzity už tuto funkci neplní kvůli svému dramatickému posunu doleva.) Ale Trumpova porážka by neznamenala nic menšího, nežli odvetu establishmentu.

Establisment by neměl být démonizován. Nezpůsobil válku v Iráku. To zavinila exotická podmnožina zvaná neokonzervativci, která ve skutečnosti představovala militantní wilsoniány. Pojem zavedený v Obamově Bílém domě Benem Rhodesem, "The Blob", označuje právě výše zmíněné politické profesionály. Coby veterán thinktanku Center for New American Security znám tyto lidi po léta. Takřka ve všch případech jde o slušné, umírněné, dobře přizpůsobené, oddané a skutečně patriotické osoby takřka ve staromódním smyslu. Jde tedy o svého druhu elitu.

Jejich hrdinové a vzory jsou lidé jako Dwight Eisenhower, George Kennan a další tvůrci "amerického století". Připomeňme, že Washington, DC je mnohem méně přátelský k radikálním, rozčíleným intelektuálům a novinářům, kteří dominují v New Yorku. Protože prvky Blobu ve skutečnosti sloužily ve vládě a doufají, že to budou dělat znova, jen málo z nich má přímou či nepřímou zkušenost s liberálními médii. Jsou tedy rozenými realisty, i když mnozí se mohou této nálepce vzpírat.

Blob tvrdě pracuje na procesu: Je naprostým opakem ideologů. Dejte mu širokou politickou direktivu a budou vědět, jak ji vykonat, které knoflíky stisknout, komu zavolat a jak se dostat ke stolu, ať už v Pentagonu nebo na ministerstvu zahraničí. Nešklebte se. V systému imperiální moci s masivní byrokracií jsou to desítky a stovky zástupců asistenta tajemníka, asistentů tajemníka a podtajemníků, kdo představují páteř politické mašinérie.

Takže návrat Blobu bude znamenat návrat kompetence a důslednosti do vlády, což je v krizích naprosto nezbytné, protože je třeba pokrýt personálem desítky tisíc různých typů reakcí. A jak jsme viděli, přesně tohle chybělo reakci Trumpovy administrativy na COVID-19. Nedělejte si z toho legraci: Pouhý návrat kompetence okamžitě vytvoří pocit dynamismu hned v prvním roce Bidenovy administrativy.

Avšak Blob má přece jen zjevnou chybu a Ben Rhodes na ni odkazoval, když přišel se svým označením. Blob si přeje akci, chce politický aktivismus. Dokáže přemýšlet pouze v pojmech americké velkoleposti - a to znamená expanzivní zahraniční politiku. Neuvažuje takto, protože je extrémní - Blob je přímou antitezí extrémismu. Ne, Blob vidí homérský věk Ameriky jako všichni moudří američtí politikové, mimochodem všichni centristé - lidé jako George Kennan, Averell Harriman a Dean Acheson, kteří vytvořili poválečný řád a zorganizovali svobodný svět.

Blob chce dělat podobně veliké věci. Problém leží ve faktu, že jeho předchůdci operovali v kontextu Ameriky s mocnou, sílící střední třídou, kterou jí svět záviděl - a v časech, kdy Amerika byla jedinou významnější zemí, jejíž infrastruktura přežila 2. světovou válku. Dnešní Spojené státy mají mnohem méně relativní kapacity a jsou mnohem více vnitřně rozděleny. Blob zřejmě není vyvolen k tomu, aby udělal veliké věci - a vyžaduje uměřené cíle. V tom spočívá zádrhel.

Nicméně pokud Biden vyhraje, Blob zabere od samého začátku a zpomalí jej pouze naprostý byrokratický zmatek, který bude skutečným odkazem Trumpovy administrativy. Očekává se, že ministryní obrany se stane Michele Flournoyová (má bývalá šéfka). Je umírněnou liberálkou bez iluzí. Nejdůležitější je, že zná všechna zákoutí Pentagonu a všechny problémy, které se tu nashromáždily během dekád, od rivality mezi jednotlivými zbraněmi až po nefungující akviziční proces. Nejspíše má již ve své hlavě vybraný a zorganizovaný tým náměstků a asistentů náměstků - a dokonce i lidí na postech pod nimi.

Jejím problémem bude, jak toho udělat více s menšími zdroji, protože administrativa Demokratické strany bude čelit škrtům v obranném rozpočtu. Kriticky důležitý bude její výběr náměstka, protože tato osoba bude v této éře umírněné reformy řídit úřad. Důvodem pro to je, že Flournoyová bude reagovat na světové krize a mimořádné situace, jichž bude mnoho, s ohledem na to, co udělal s politikou COVID-19, zejména na širším Blízkém východě a v dalších částech takzvaného Třetího světa.

Protože je Blob Blobem, týmy expertů již mnoho týdnů usilovně pracují pod hlavičkou Bidenovy kampaně, plánují politiku pro každý kout světa v roce 2021. Asijský tým sestává z lidí, kteří už léta prosazují tvrdší postup proti Číně: Tohle nezačalo Trumpovou administrativou, ať už mýtus tvrdí cokoliv. Bidenův asijský tým se pokusí hned v prvních týdnech a měsících po inauguraci vytvořit s Pekingem ekvivalent americko-sovětských vztahů po kubánské krizi.

Protože Peking a Washington nikde v dohledné době své spory nevyřeší, je třeba uspořádat jejich rivalitu - pravidelnými summity, horkými linkami, konzultacemi a tak dále - přesně tak, jak to supervelmoci udělaly po roce 1962. Klíčovým výrazem bude stabilizace vztahů, i kdyby nakonec nemohly být zlepšeny. To je něco, za co by finanční trhy Bidena odměnily. Asijský tým se také může pokoušet vzkřísit nějakou verzi Smlouvy o transpacifickém partnerství (TPP), aby napravil americkou alianční strukturu na Dálném východě. Výzvu představují odbory, které patří ke stranické základně Demokratické strany a nepřejí si dohody o volném obchodu.

Bidenův evropský tým se bude potýkat s faktem, že se Německo vynořilo z COVIDu a programu kolektivního zadlužení ve prospěch Jižní Evropy jako v zásadě nový a blahodárný imperiální vládce Evropy. Německo nyní považuje za svůj nejlepší zájem dotovat Jižní Evropu výměnou za to, že zůstane v eurozóně a bude kupovat německé spotřební zboží. Jde o do sebe uzavřený systém: Peníze odejdou z Německa do Itálie, Řecka a dalších států jižního křídla EU, pak se vrátí do Německa prostřednictvím nákupů takových věcí jako aut, strojů, elektronického vybavení atd.

Americko-německé vztahy je třeba po Trumpovi napravit a pak jim dát sadu cílů. Kolem toho se mohou usadit další aspekty evropské politiky. Samozřejmě, USA také budou muset navázat posílené vztahy s postbrexitovou Británií. Toto vše spadá spíše do kategorie politické kompetence než mezi velké historické iniciativy - a přesně v tomhle je Blob dobrý.

Pokud jde o zbytek světa, zejména Blízký východ, je to mnohem těžší. V éře nižších cen energií a postkoronavirových politických tlaků hlavní klíčové státy jako Saúdská Arábie, Írán a Egypt mohou čelit krizi režimu, na niž Washington nebude mít odpovědi. Všechny administrativy jsou určovány krizemi - a bude to zvlášť případ Bidenovy administrativy. Bude čelit světu zjevně nestabilnímu na ekonomické rovině, na velmocenské rovině a všude na regionální úrovni. A to nemluvím o vosích hnízdech typu prioritizace, která sociální skupina získá jako první přístup k vakcíně proti COVIDu-19. Všechno to padne na Bidena, který je starý a přinejmenším nutno říci, že není mikromanažerem.

Takže práce personálního šéfa, poradce pro národní bezpečnost, ministra zahraničí a ministra obrany bude ještě zásadnější než v jiných administrativách. William Burns, bývalý náměstek ministra zahraničí, který je expertem na Rusko a Blízký východ, proslul během své kariéry dobrým úsudkem, ale není jasné, zda dostane některou z těchto funkcí. Mohou připadnout jiným, kdo mají méně hvězdnou pověst, ale jsou Bidenovi bližší, jako Susan Riceová a Anthony Blinken.

Shrnuto: Návrat Blobu bude signalizovat návrat kompetence, ale nikoliv nutně také úspěchu. Protože úspěch závisí na shakespearovském prvku, jímž oplývala například administrativa George H. W. Bushe. Během klíčových historických zvratů administrativa Bushe staršího čelila uprostřed krizí rozhodnutím, která mohla přinést katastrofální důsledky: Náměstí Nebeského míru, pád berlínské zdi, irácká invaze do Kuvajtu - všechno moudrá rozhodnutí, jak se ukázalo, učiněná lidmi jako Bush osobně, James Baker a Brent Scowcroft. To bylo poslední americké velkolepé prezidentství, po němž Bílý dům zaznamenal dramatický úpadek moudrosti. Dosáhne Bidenova administrativa, na kterou také dopadne krize za krizí, standardu staršího Bushe? Zřejmě nikoliv.

Podrobnosti v angličtině: ZDE