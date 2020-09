Studie: 60 000 Britů trpí "dlouhým covidem" po dobu delší než čtvrt roku

8. 9. 2020





Vědci poukazují na to, že pacienti s dlouhodobými příznaky jsou systémem zapomínáni. Je pro ně obtížné nalézt pomoc



Až 60 000 Britů zřejmě trpí "dlouhým covidem", mají příznaky po dobu delší než tři měsíce a nedostává se jim zdravotní péče a pomoci pro uzdravení od dlouhých a ochromujících příznaků.



Tim Spector, profesor genetické epidemiologie v King´s College v Londýně, který řídí studii příznaků covidu pomocí internetové aplikace, uvedl, že asi 300 000 Britů svědčí o tom, že mají příznaky nemoci déle než měsíc.

Menší počet osob trpí déle: až 60 000 Britů má příznaky Covidu déle než tři měsíce. Některé případy jsou mírné, ale jiné jsou vážně ochromující, lidé trpí dýchavičnosti a únavou. Někteří lidé jsou nuceni používat kolečkové křeslo. Jiní jen s potížemi vykonávají každodenní úkoly jako nakupování - jen pokus vyjít po schodech vede často k tomu, že pak musejí být po několik dní na lůžku."Existuje nebezpečí, že tito lidé budou zapomenuti," varoval Spector. Britská Royal College of GPs, Asociace praktických lékařů, doporučuje, že by měla existovat celostátní síť klinik, které by pomáhaly lidem potřebujícím péči a rehabilitaci po covidu.Někteří lidé s dlouhodobými příznaky nebyli testováni na covid-19. Elly MacDonaldová ze Surbitonu v Londýně trénovala na londýnský maraton, když se u ní 21. března objevily příznaky covidu. Nyní, o více než pět měsíclů později, stále trpí dýchavičností a extremní únavou, ale nebyla testována na covid.Paul Garder, profesor na Liverpoolské škole tropického lékařství, má dlouhý covid od 19. března. Poukázal na to, že lékaři některým pacientům nevěří, že trpí covidem, protože ti pacienti nebyli testováni. "Myslím, že důkaz jsou ty příznaky," zdůraznil.Podrobnosti v angličtině ZDE