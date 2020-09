Bělorusko: Bezpečnostní orgány vyhrožovaly Kolesnikovové smrtí

11. 9. 2020

Člence prezídia Koordinační rady běloruské opozice Marii Kolesnikovové, kterou zatkli kvůli obvinění z trestného činu vyzývání k uchopení moci, na ministerstvu vnitra vyhrožovali fyzickou likvidací. Informovala o tom advokátka Ljudmila Kazaková, která navštívila zadrženou v minské věznici.

"Marie se setkala s hrozbami fyzickou likvidací, které, vzhledem k tomu, že se nacházela v budově jednotky pro boj s organizovaným zločinem (GUBOPiK), nemohla chápat jinak než jako reálné. O faktech hrozeb zbavení života má Marie také v úmyslu vydávat prohlášení," uvedla advokátka na kanále bývalého prezidentského kandidáta Viktora Babarika ve službě Telegram.

Podle Kazakovové po zadržení má Kolesnikovová na těle modřiny, "bolí ji ruce, protože ji silou zatlačovali do auta a drželi ji"; v izolátoru jí poskytli zdravotnickou pomoc kvůli problémům s krevním tlakem a srdcem.

Ráno 10. září Kazakovová zveřejnila prohlášení Kolesnikovové, v němž se hovoří o zadržení, psychologickém nátlaku, hrozbě zabitím a snaze silou ji vyhodit z Běloruska, "živou nebo po kouskách". Také uvedla, že jí vyhrožovali pětadvacetiletým vězením. Požaduje trestní oznámení na spolupracovníky běloruské služby KGB a policejní složky GUBOPiK.

Marii Kolesnikovovou zadrželi v Minsku ráno 7. září. Podle slov advokátky ji nejprve dopravili do budovy GUBOPiKu a poté na KGB. Během dalšího dne vládní média oznámila, že Kolesnikovovou zadrželi na hranici s Ukrajinou. Jak informují její spolupracovníci, snažily se ji úřady násilně vyvést z Běloruska, ale roztrhala pas. 9. září vešlo ve známost, že je Kolesnikovová vězněna v v minské věznici č. 1 na ulici Volodarského a je považována za podezřelou z činu vyzývání k uchopení moci. Hrozí jí trest ve výši do pěti let.

Podrobnosti v ruštině: ZDE