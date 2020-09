Průběžné zpravodajství

V ČR se zvýšil počet umírajících na Covid-19 o 400 procent, na 4 denně - žádná karanténa zavedena nebyla

13. 9. 2020

Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . 13.9. bylo v ČR registrováno 34 744 nakažených, je to nárůst za posledních 24 hodin o 1447 případů. V nemocnici je nyní 297 osob a celkem zemřelo 453 osob. Každý den nyní umírají na Covid-19 v ČR 3-4 lidé, je to čtyřistaprocentní nárůst. Č íslo R v ČR je už 1,5! Číslo R vyšší než 1 znamená exponenciální šíření infekce. Počty nákaz v řadě míst v ČR jsou VYSOCE ALARMUJÍCÍ: Plzeň-jih má 160.66 nákaz na 100 000 obyvatel, Praha 133.66,Beroun 132.55, Kladno 139.35, Uherské Hradiště 113.9, Cheb 109.13, Praha-západ 105.8, Pelhřimov 95.05, Praha-východ 94.5, Svitavy 93.93, Trutnov 93.24,Kolín 87.7, Písek 82.42, Hodonín 81.5, Benešov 80.47, Příbram 78.19, Tábor 73.10, Bruntál 61.14. Jak to, že ta města nemají místní karanténu? Jak to, že se při tak vysoké míře infekci v ČR konají veřejné akce, na nichž se shromažďují lidi? Jsou politikové blbí, nebo navedení?





- Ponese Televize Seznam trestní odpovědnost za šíření nebezpečných nesmyslů o Covidu-19 od zubaře-maniaka Šmuclera? Ten člověk epidemii vůbec nerozumí a jeho bláboly povedou k dalšímu umírání lidí. Proč si idioti z Televize Seznam berou tuto odpovědnost na triko? Všechno, čemu dala od Šmuclera Televize Seznam nekriticky prostor, jsou nesmírně nebezpečné pitomosti, ovšem nejvražednější jsou jeho bláboly o promořenosti. Stádní imunita je nesmyslný koncept, který byl všude rychle opuštěn. Potřebuje totiž nejméně imunitu nejméně 80 procent národa, vzhledem k tomu, že na Covid-19 umírají až 2 procenta nakažených, v ČR by to znamenalo 160 000 mrtvých, Šmuclere! Kromě toho imunita způsobena nakažením je zřejmě jen krátkodobá a trvá maximálně dva měsíce. Někteří lidé byli nakaženi znovu. Proč jsou čeští občané vystavováni v médiích nebezpečným pitomostem? (JČ)



- Francie v sobotu zaznamenala rekordní počet 10 561 nových nákaz. Denní počet nákaz poprvé překonal hranici 10 000. Premiér Jean Castex přislíbil zrychlení testování a zpřísnění místních karanténních opatření v zónách vysoké infekce. Francie vyšetřuje 772 ohnisek nákazy. Za posledních 24 hodin vzniklo 86 nových ohnisek nákazy. Za poslední týden francouzské nemocnice přijaly 2432 pacientů s vážným průběhem nákazy. 417 z nich skončilo na jednotkách intenzivní péče. Za posledních 24 hodin zemřelo ve Francii 17 lidí, celkový počet mrtvých je 30 910.

- Úřad OSN pro uprchlíky zvyšuje úsilí omezit šíření koronaviru mezi desetitisíci Syřanů v uprchlických táborech v Jordánsku poté, co tam byly minulý týden potvrzeny první případy nákazy. - Úřad OSN pro uprchlíky zvyšuje úsilí omezit šíření koronaviru mezi desetitisíci Syřanů v uprchlických táborech v Jordánsku poté, co tam byly minulý týden potvrzeny první případy nákazy.





- V sobotu demonstrovalo několik tisíc lidí v německých městech proti karanténním opatřením. V Mnichově demonstrovalo proti koronavirové karanténě asi 8000 osob, většina nesplnila městský příkaz nosit roušky. Asi tisíc Němců demonstrovalo v Hanoveru a další demonstrace byla ve Wiesbadenu. Mezi účastníky byli tzv. "volnomyšlenkáři", aktivisté bojující proti očkování, konspirační teoretikové a ultrapravicoví aktivisté.



- Stovky lidí demonstrovaly proti karanténním opatřením ve Varšavě. Někteří demonstranti nesli transparenty odsuzující "lži" o pandemii. Jiné útočily na Billa Gatese nebo požadovaly rezignaci vlády.



- Británie zaznamenala za posledních 24 hodin 3497 nových případů nákazy a 9 nových úmrtí. V pátek registrovala Británie 3539 nákaz. Od pondělka Británie zakazuje setkávání více než 6 osob. Úřady žádají Brity, aby o tomto víkendu nepořádali mejdany.



- Oxfordská univerzita a farmaceutická firma Astra Zeneca pokračují s testováním své vakcíny, které bylo minulou neděli zastaveno poté, co jeden testovaný člověk onemocněl.



- Počet denních nákaz ve Skotsku dosáhl čtyřměsíčního maxima 221 infekcí.



- Holandsko zaznamenalo 1231 nových nákaz a jednu další smrt.



- V určitých částech Indie obzvláště postižených koronavirem je nedostatek kyslíku.



- Rusko registrovalo v sobotu 5488 nových nákaz, celkem má Rusko 1 057 362 nákaz, je to čtvrtý nejvyšší počet na světě.



- Maďarsko v sobotu zaznamenalo 916 nových nákaz, o 25 procent více než v pátek, kdy registrovalo 716 nových nákaz.



- Spojené arabské emiráty informují o dosud nejvyšším nárůstu nákaz od začátku pandemie. Zaznamenaly 1007 nových infekcí za posledních 24 hodin.



- Řecký ministr pro migraci řekl, že ostrov Lesbos čelí krizi veřejného zdraví, poté, co požár zničil přeplněný uprchlický tábor Moria a tisíce uprchlíků už čtvrtý den spí pod širým nebem na silnicích a v polích.

