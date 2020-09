Včelí jed zabíjí buňky rakoviny prsu

9. 9. 2020

Včelí jed způsobuje úmrtí rakovinných buněk toho typu, který je běžnou terapií špatně léčitelný, a to s minimálním efektem na zdravé buňky, zjistil nový výzkum.

S použitím jedu 312 včel a čmeláků v australském Perthu, Irsku a Anglii doktorka Ciara Duffyová z Harry Perkins Institute of Medical Research and The University of Western Australia testovala účinek látky na klinické subtypy rakoviny prsu, včetně triple negativního karcinomu, u nějž existují omezené možnosti léčení.

Výsledky publikované v časopise npj Precision Oncology odhalují, že včelí jed rapidně ničí triple negativní rakovinu prsu.

Podle Duffyové bylo cílem výzkumu prozkoumat účinky včelího jedu a jeho složky melittinu.

Melittin může být synteticky vyráběn, přičemž tento syntetický produkt vykazuje většinu protirakovinných účinků včelího jedu.

Určitá koncentrace včelího jedu dokáže zničit 100 % rakovinných buněk, zatímco vykazuje jen minimální účinky na normální buňky. Membrány rakovinných buněk jsou kompletně zničeny během 60 minut.

Jed evropských včel chovaných v Austrálii, Irsku a v Anglii vykázal takřka identické účinky, nicméně jed čmeláků nedokázal zabít rakovinné buňky ani ve velmi vysokých koncentracích.

Jedna z prvních zpráv o účincích včelího jedu na rakovinné buňky vyšla v časopise Nature v roce 1950. Nicméně podle Duffyové teprve v posledních dvou dekádách výrazně vzrostl zájem o účinek včelího jedu na různé typy rakoviny.

V budoucnu bude třeba studovat optimální metodu podávání melittinu, stejně jako toxicitu maximálních tolerovaných dávek.

Podrobnosti v angličtině: ZDE