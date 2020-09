Jak nám dupe karanténa

10. 9. 2020

Za asi dvě hodiny se skutečně ozvali z KHS Ústí nad Labem (pobočka Litoměřice). Po opětovném nadiktování všech osobních údajů jsem se od paní hygieničky dozvěděl: že A) karanténa mi končí 11.9. (!?); B) budu testován 1x; C) musím kontaktovat svého praktického lékaře ten, že mi vypíše elektronickou žádanku o testování. Volám své praktické lékařce – nebere to. Telefonuji tedy zpět na KHS Litoměřice, informuji je, že mi to praktik nebere, a ptám se jak postupovat. Dozvím se, že pokud se se svým praktikem nespojím ani zítra, že mi žádanku vypíšou oni.

Ptám se, kde budu testován. Dozvím se, že v litoměřické nemocnici. Mám to, ale blíž do Mělníka – tam se prý netestuje a že do Litoměřic přeci dojet zvládnu. OK. Dne 8.9. volám své lékařce – opět nic. Kouknu na net a zjistím, že v Mělníku a třeba ještě ve Štětí se na covid testuje. Volám opět na KHS pobočku Litoměřice – praktik to nebere a tak mi prosím vypište tu žádanku vy. Uděláme to. Výborně a šlo by jet do Mělníka, mám to i se zpáteční cestou o 70 km blíž než do Litoměřic. Ne to by nešlo, to je jiný kraj a to byste nám zaváděl do systému zmatek…Dobře, no, tak mi to vypište a já zítra jedu do Litoměřic. Budou mě tam čekat? Ano budou, buďte tam mezi 10 – 12 h. Dobře, díky.

Dne 9.9. přijíždím do litoměřické nemocnice. Na testovacím místě se dozvím, že nejsem v systému a že mě nemohou odebrat vzorek. Volám tedy na KHS Litoměřice a vysvětluji, kdo jsem, kde jsem a ptám se, co se stalo. Paní hygienička vše začne prověřovat a já 15 minut čekám na telefonu, poté co se k němu paní hygienička vrátí, zazní: “Pane Novotný jste tam?“ (!!!) No jsem a už začínám být Kopecky vytočený. Hru na mé nervy stupňuje další dotazování na všechny osobní údaje. Pár ostrými slovy paní hygieničku popoženu k zadání do systému a před odběrovým místem čekám dalších 45 minut. Kolem mě proudí do odběrové místnosti jiní, na testování pozvaní, lidé. Někteří mají podobný problém jako já. V systému se pořád neobjevuji. Pět minut před uzavřením odběru (doslova za 5 minut dvanáct) jsem na chodbě již sám. Pracovnice odběrového místa nemocnice se slitují a odeberou mi, po nadiktování všech osobních údajů, vzorek s tím, že věří, že mě snad KHS do systému zadá později.

Ještě že Covid nemá účinky moru nebo eboly, bylo by nám s tímto přístupem asi hodně neveselo. Snad si z této pandemie ale vezmeme ponaučení, aby ta případná příští, horší nebyla tímto “fungováním“ systému ještě zesílena.

