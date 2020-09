Legitimizace tuposti bortí etické hranice a vážně poškozuje společnost

17. 9. 2020 / Bohumil Kartous





post, který nepřímo navádí k násilí na dětech. Poslanec Fiala je ten typ relativně vychytralého vykuka, jenž se dokáže vyhnout obvinění z podněcování k násilí, byť to ve skutečnosti dělá (stylizace postu je opatrná, rádoby vyzývající k diskusi, ovšem s nonverbálním signalizací názoru pana poslance). Nabízí svým klientům "normálnost" postoje, že bít děti znamená poskytnout jim tu správnou výchovnou orientaci. Poslanec SPD Radim Fiala v tomto ohledu vyniká. Byl jsem upozorněn na tento, který nepřímo navádí k násilí na dětech. Poslanec Fiala je ten typ relativně vychytralého vykuka, jenž se dokáže vyhnout obvinění z podněcování k násilí, byť to ve skutečnosti dělá (stylizace postu je opatrná, rádoby vyzývající k diskusi, ovšem s nonverbálním signalizací názoru pana poslance). Nabízí svým klientům "normálnost" postoje, že bít děti znamená poskytnout jim tu správnou výchovnou orientaci.





Pan Fiala ví, že kdyby předložil podobně nebezpečný blud jako postoj, s nímž se ztotožňuje, mohl by být obviněn z toho, že vyzývá k násilí na dětech. Vychytralý vykul to udělá tak, že předloží svému okolí podobný obsah formou "vím, že víte, jak to myslím". Pro určitou sortu lidí, kteří se zmítají v informačním chaosu a ztrácejí v něm jistotu své identity, to má ještě jedno kouzlo: mají pocit disentu, souručenství v zakázané pravdě, boje za svou vlastní přirozenost. A s tím si političtí šmejdi umějí hezky hrát.





Nebezpečí podobných aktů a jejich mnohost žel v důsledku vede k legitimizaci postojů, což je v digitálním prostředí velmi snadné, jelikož se díky algoritmu sociálních sítí typu Facebook obklopujete lidmi podobného smýšlení. Některé bludné postoje následně intervenují do rámce společenské akceptace, což vede i ty, kteří je nezastávají, minimálně k toleranci. V případě takových fenoménů, jako je například imigrace a vztah k lidem odlišného etnika či náboženství, vede bezhraniční diskuse, tolerující výzvy k nenávisti (čehož je FB profil lidí podobných panu Fialovi plný) k relativizaci základních hodnot vtělených do ústavy. Paralelně se zbabělostí mnoha lidí, kteří by měli takovému jednání otevřeně oponovat, pak vzniká dojem, že s tím velká část společnosti vlastně souhlasí...

Nicméně trochu schopný politický šmejd dokáže poměrně dobře zmapovat (prostřednictvím těch, kdo to umí) identitu svého potenciálního klienta a předkládat emoční stravu uspokojující jeho existenciální potřeby v širším spektru. Oblíbeným tématem bývají retrotopní poukazy na to, že změny oproti minulosti (tradici) jsou nesmyslné a škodlivé a jejich cílem je identitu klientovi odejmout, odcizit ho.