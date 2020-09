Snaží se Český rozhlas 2 - Praha usmrtit co nejvíce českých penzistů?

22. 9. 2020 / Jan Čulík





Přiznám se, že mě velmi deprimuje, když se čeští spoluobčané chovají jak blbci. Co to způsobuje? Je veřejná diskuse v České republice skutečně na tak nízké úrovni, že vede k nivelizaci všeho, a kdokoliv je jí po určitou dobu vystavován, nemůže se pomoci, a poklesne nutně i svou vlastní úrovní k nesmyslům, které, jak se zdá, v zemi určují tón.



Na hned dvě hrůzy, nekorigované rozumem a nekriticky bez korekce šířené veřejnoprávním rozhlasem pro důchodce ČRo 2 - Praha, nás v pondělí upozornila spolupracovnice Britských listů.



Prý se v rozhlase hovořilo o petici ultrapravicových českých signatářů, mezi nimž vévodí Ondřej Neff (ten člověk se kstáru snad zbláznil?) požadující "absolutní svobodu slova na sociálních sítích". K tomuto nesmyslu si notoval i tzv. komentátor Českého rozhlasu Ivan Hoffman. Ten taky, věkem, zdá se, ztratil soudnost.



Je naprosto správné, že byly v poslední době konečně sociální sítě donuceny, aby na Facebook a Twitter umisťovaly varování, že mnohé tam zveřejněné výroky jsou lživé a nebezpečné, a nebezpečné výroky právem z internetu odstraňují.







Nejde samozřejmě o právo na "názor" - autoři petice věc záměrně zamlžují. Jde o to, že někdo cíleně a nebezpečně likviduje fakta, případně záměrně vytváří chaos, aby se v něm lidi už neorientovali.



- Dodržovat odstup od všech lidí nejméně dva metry. Nosit roušky. Požadovat, aby ve veřejné dopravě byla otevřená ve vozidlech okna, aby mohl cirkulovat vzduch.





- Neúčastnit se proboha žádných hromadných akcí v místnostech, kde se virus kapénkami bez překážek šíří.





- Mýt si neustále ruce.







Kromě těchto opatření, které musejí dělat sami občané, je absolutně nezbytné, aby stát účinně prováděl testování a trasování nakažených osob a jejich izolaci.



Signatáři petice by mohli vědět, že demokracie, to znamená odpovědnost. Vždycky byla a musí být v demokracii svoboda projevu omezována zákonem. V demokracii nemůžete beztrestně vyvolávat k násilí či diskriminovat nebo urážet příslušníky náboženských či etnických skupin. Jak to už kdysi dávno, někdy ve dvacátých letech dvacátého století, definoval slavný americký soudce Brandeis: Je vážným trestným činem vykřiknout v přeplněném divadle "Hoří!" - když se nic neděje a vy tím způsobíte hysterickou tlačenici, při níž se lidi ušlapou.Avšak v dnešní době internetu a sociálních sítí k tomu přistupuje ještě další nesmírně závažný důvod, proč není bezpodmínečná svoboda projevu přípustná, jemuž staříci jako Ondřej Neff či Ivan Hoffmann už zřejmě vůbec nerozumějí, protože už nezvládají dnešní moderní svět.Mark Zuckerberg nám zavařil, protože vytvořil svět, který je stoprocentně závislý na tom, co nám udělají algoritmy.V předchozích érách, před vznikem internetu, nebylo veřejné tvrzení vyložených, škodlivých, či život ohrožujících lží tak nebezpečné jako dnes, protože lživé či nenávistné výroky existovaly v kontextu kritiky a byly okamžitě racionálně korigovány či odmítnuty, nebo proti nim bylo vydáno veřejné varování.Když tedy někdo jako Donald Trump začal tvrdit, že vynikajícím lékem proti pandemii španělské chřipky v roce 1918 je pít kyselinu sírovou, tento nebezpečný nesmysl se v klidnějších, staromódních dobách pro všechny, kdo ho slyšeli, octne v kontextu dementi - lékaři budou okamžitě veřejnost varovat, že takové tvrzení je naprosto nebezpečná, vražedná blbost.V dnešní době, kdy váš počítač ovládají Zuckerbergovy algoritmy, tohle však nefunguje. Začnete-li horovat pro Adolfa Hitlera a pro zabíjení židů v plynových komorách, Zuckerbergův algoritmus vás umístí do názorové bubliny, v níž už budete číst jen názory milující Hitlera a prosazující plynové komory pro zabíjení židů. Varování, že propadáte nebezpečným blbostem, vám Zuckerberg z vaší názorové bubliny zcenzuruje. Vznikají tak obrovské skupiny šílenců, bojujících například proti očkování, milujících Vladimíra Putina, či iracionálně nenávídících muslimy, nebo bojujících za bezpodmínečnou svobodu šířit jakékoliv nebezpečné a život ohrožující bláboly.Ondřej Neff a Ivan Hoffmann budou tak dlouho horovat pro bezpodmínečnou svobodu projevu na internetu, až je zastřelí nějaký šilenec, nadšeně sledující facebookovou skupinu, která nenávidí Ondřeje Neffa...***Druhou, ještě závažnější hrůzou ve vysílání stanice Praha, je systematická bagatelizace hrozby koronavirové pandemie. Potíž je, že v České republice se douhodobě považují celebrity za filozofy - oni jsou to však většinou velmi hloupí jedinci. A v současné krizové situaci blbost ohrožuje spoluobčany smrtí. Je naprosto neodpovědné, když se v médiích vykecává Lucie Bílá, že koronavirus, to nic není, je to jen "chřipečka". No je to bohužel jen zpěvačka, lidi, prosím vás, neberte ji vážně. O šílenostech pana Šmuclera ani nemluvě.Všude v Evropě nyní znepokojujícím způsobem dochází k nárůstu infekcí. V Británii je nyní nárůst infekcí asi o polovinu menší než v České republice, přitom je ta země naprosto konsternovaná a uvažuje o nových vážných opatřeních - v každému případě se připravuje na to, že nadcházející zimní půlrok bude nesmírně závažný a nebezpečný.Dva hlavní britští vládní zdravotníci, profesor Chris Whitty a Sir Patrick Vallance, varovali, že Británie sjeduje trajektorii Španělska a Francie, je jen zpožděná asi o čtrnáct dnů za nimi. Nebudou-li Britové dodržovat karanténní opatření, exponenciální růst infekcí, která se v Británii zdvojnásobuje každý týden, způsobí, že v polovici října bude mít Británie 50 000 nových infekcí denně - a o měsíc později 200 úmrtí denně.Zatímco Český rozhlas blábolí - jakto, že komentátoři veřejnoprávní instituce nemají povinnost konfrontovat vysílané bláboly, jimž by vlastně nikdy neměli dávat prostor, věcnými informacemi - že koronavirus je vlastně jen chřipka, že na jiné nemoci umírá daleko více lidí, že staří lidé by umřeli stejně, tak to nevadí (!!) britští zdravotníci právem upozorňují, žeI mladí lidé, kteří většinou nemusejí mít žádné příznaky (i když jsou mladí lidé, kteří na koronavirus zemřeli !) po vlastní nákaze infikují své rodiče, své blízké a své prarodiče. Více než kdy jindy ukazuje tato pandemie,Jenže kolik lidí - a tuplem ještě v České rozhlase - to dnes po třiceti letech idiotské individualistické propagandy v Česku dnes ještě chápe?Covid-19 není jen chřipka. Není pravda, že na jiné choroby umírá více lidí. Statistické studie tzv. nadbytečných úmrtí, tedy srování úmrtnosti z letošních jarních měsíců s průměrem předchozích let dokázaly, že např. v Británii zemřelo od začátku letošní koronavirové pandemie přibližně o 60 000 - 70 000 lidí více než v jiných letech.U mnoha nakažených pacientů koronavirus dlouhodobě poškozuje srdce, ledviny, plíce a mozek. I u pacientů, kteří měli zpočátku mírný průběh onemocnění, se mohou za několik týdnů po "vyléčení" objevit vážné a dlouhodobé komplikace. Pacientů s tzv. "dlouhým covidem" je podle odhadů asi 600 000.Představa, že v zemi vznikne "stádní imunita", je nesmyslná. Bylo by zapotřebí nákazy asi 80 procent obyvatelstva. Z nakažených umírá asi 1-2 procenta pacientů. Při nákaze 8 milionů lidí by v Česku zemřelo až 160 000 osob. Jsou na to lidé, blábolící v Českém rozhlase, skutečně připraveni?Nikdo neví, jak dlouho trvá nákazou vzniklá imunita. Pravděpodobně jen cca dva měsíce. Jsou klinicky analyzovány dva případy, kdy po "vyléčení" byl pacient nakažen koronavirem znovu, jeho mírně odlišnou verzí. V prvním případě neměl už příznaky, v druhém případě byla druhá nákaza daleko vážnější než nákaza první.Je nepochopitelné, ale vzhledem k tomu, jak idiotsky se chovají česká média, možná logické, že i při nynější obrovské míře nákazy v ČR dostáváme neustále pozvánky na další a další hromadné akce v ČR v uzavřených prostorách. Skutečně chtějí organizátoři zemřít?Je nutno opakovat základní principy obrany: