Mutuje koronavirus? Měli bychom se bát?

21. 9. 2020





Vědci sledující virus objevili podstatnou mutaci, ale není zřejmě tak děsivá, jak by se mohlo zdát



Virus Sars-CoV2, který způsobuje chorobu covid-19, se podle zjištění vědců mění, avšak ve srovnání s dvěma jinými viry s potenciálem pandemie, totiž těmi, které způsobují chřipku a chorobu AIDS, jsou změny viru Sars-Cov-2 nesmírně pomalé. To je dobrá zpráva pro práci na vakcínách a lécích, avšak vědci zůstávají ostražití, protože by se mohlo stát cokoliv.

"Tento virus se vyvíjí a my to také očekáváme," konstatuje Thushan de Silva, lékař-odborník na infekční choroby na univerzitě v Sheffieldu a člen britského konsorcia Covid-19 Genomics, který identifikoval více než 50 000, tedy přibližně polovinu, sekvencí genomu tohoto viru, které byly dosud po celém světě nasbírány.Všechny sekvence viru Sars-CoV-2 se ukládají v GISAID (Globální iniciativa pro sdílení dat o chřipce). Všechny sekvence pocházejí od nakažených pacientů. Jejich soustředěním a srovnáváním jsou vědci schopni sledovat mutace genetického kódu viru, a tak v určitém smyslu životní historii viru Sars-CoV-2.Mutace vznikají kopírováním viru, protože při rozmnožování virus musí zkopírovat svůj genetický kód a většinou to nedokáže udělat dokonale. Koronaviry ale produkují méně chyb než viry chřipky, protože mají lepší vestavěný mechanismus korektur. Nicméně, od vzniku viru někde nedaleko města Wuhan v Číně byly zaznamenány tisíce jeho mutací.Drtivá většina těchto mutací nemá na virus žádný vliv. Mutace může zmizet okamžitě poté, co se objevila, anebo může vyvolat novou linii. Většina nových linií viru také odumírá - v důsledku uzamčení zemí - ale ne všechny.Vědci opatrně a pozorně sledují mutace, které se šíří rychle, zejména pokud se šíří v různých místech, protože by mohly být součástí té menšiny mutací, která dokáže změnit způsob chování viru - například ho učiní nakažlivějším anebo lépe schopným obejít lidský imunitní systém. Taková změna by mohla zvítězit prostřednictvím přirozené selekce.Vědci v americké národní laboratoři v Los Alamos v Novém Mexiku objevili výraznou mutaci už na jaře - mutaci D614G. Znamená to, že došlo ke změně v aminokyselině - od aspartátu (D) na glycin (G) v pozici 614 v sekvenci bílkoviny, která tvoří bodáky Sars-CoV-2. Bodáky viru umožňují proniknout do lidských buněk.Když Sars-CoV2 vznikl ve Wuhanu, měl D na pozici 614. Do června se na tomto místě začalo vyskutovat G v téměř všech verzích viru na světě. V důsledku toho se virus stal nakažlivějším, ale jeho nebezpečnost se ani nezmenšila, ani nezvětšila.Jestliže počet mrtvých je v poslední době daleko menší než na jaře, i když počet nakažených roste, je to pravděpodobně v důsledku zlepšené lékařské péče. Neexistují žádné důkazy, že by nevyhnutelná evoluce viru Sars-CoV-2 jeho chování podstatněji změnila.Vědci zjistili, že změněný virus, která má v bodácích bílkovinu 6 a ne už D lze lehčeji neutralizovat protilátkami než původní verze viru obsahující bílkovinu D. "Usuzujeme, že tato mutace umožnila viru se trochu lépe šířit, ale učinila ho také citlivějším na jeho neutralizaci," konstatují vědci.Podrobnosti v angličtině ZDE