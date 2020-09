Zbabělec o cti a slušnosti

24. 9. 2020 / Bohumil Kartous

Adam Vojtěch rezignoval, protože musel. Andrej Babiš potřeboval v době, kdy se společenská nálada pod vlivem rapidně rostoucích čísel nakažených obrací proti němu, obětovat, k čemuž má “Ken” nebývale vyvinuté dispozice. Možná o tom natočí tklivou píseň.

Babiš potřeboval společnost ukonejšit “krizovým manažerem”, jímž má být pan Prymula. Z průzkumů oblíbenosti totiž vychází, že toto jméno získalo během jara na popularitě. A tak se z postavičky důvodně podezřelé z klientelismu a nepotismu či z podlézání zájmům Číny, stává eso, které má zabránit pádu preferencí politické frakce Agrofertu. Samozřejmě zároveň v plné shodě s hradními parvenu, jejichž spojencem nový ministr zdravotnictví je.



S jedním politikem jsme se bavili nad tím, že sehrát takovou inscenaci je možné jedině v politické straně, která neuznává demokratické procesy. Nebylo by prostě možné jen tak ze dne na den nahradit ministra s pohádkou o jeho únavě a jedinečnosti.



A tak máme v čele státu člověka, jenž se nestydí v mimořádném projevu svádět vinu odpor proti rouškám v Praze, což je naprostý blud, jenže to by musel pan premiér někdy jet tramvají, nebo jít do obchodu koupit máslo. Člověka, jenž promrhal několik měsíců, které mohly posloužit přípravě testovacích a trasovacích kapacit a zabránit tak úvahám plukovníka zdravotníka o dalším plošném lockdown. Zbabělce, který v plurálu mluví o tom, že jsme cosi nezvládli, když je to v prvé řadě on, kdo selhal, za což - s dětinským alibismem - odmítá převzít odpovědnost. V duetu s ním nyní bude krizi “řešit” člověk, který nejprve hlásal promořování, nicméně poté, co se proti takovému postupu “odborně” vyjádřil pan prezident Zeman, dokázal expertním saltem vzad svou neomezenou ohebnost. Výborně.



Inu, nechat se pochválit od Andreje Babiše za slušnost a čest je podobné, jako převzít od Miloše Zemana medaili za zásluhu o stát..