Švédsko jako koronavirová fantasmagorie pravice

27. 9. 2020





Švédsko je pro pravici v jednadvacátém století tímž, čím byl Sovětský svaz ve dvacátém století pro levici. Konzervativci proměnili Švédsko v pravicový Disneyland, kde lze realizovat všechny sny, píše Nick Cohen. Je to země, která nemusí omezovat žádné svobody ani likvidovat v boji proti koronaviru svou ekonomiku. Pro velkou část pravice se tato fantasmagorie jmenuje Švédsko.



Potíž je, že Švédsko nenabízí únik od katastrofy veřejného zdraví. V britských pravicových denících, jásajících nad Švédskem, se nedočteme, že potřebujeme tak vysokou nemocenskou či státní finanční dotace činží, abychom, zajistili, aby nakažení občané mohli zůstat doma v karanténě a nebudou vystěhováni ze svých domovů na ulici. Konzervativci jásající nad Švédskem jaksi nepožadují, aby statisíce lidí, kteří v nadcházejících měsících přijdou o zaměstnání, dostávali švédskou míru podpory v nezaměstnanosti, ani nepožadují praxi intervencionistického státu, který nově nezaměstnaným nabízí rekvalifikační kurzy.



Musí vám být v Británii nad 40, abyste porozuměli onomu zvláštnímu zlu masové nezaměstnanosti,Já jsem byl jedním z nezaměstnaných v éře Margaret Thatcherové a svědčím, že je to vražedné - absolutně přijdete o své sebevědomí. Čím déle jste nezaměstnaný, tím větší máte pocit nejistoty a tím obtížnější je pro vás přesvědčit kohokoliv, aby vás zaměstnal. Sociální dávky v nezaměstnanosti jsou znakem společenské solidarity, protože nejsou jen ochranou před hladověním, bezdomovectvím a nouzí, ale odrážejí i ochotu společnosti podpořit vás, když se zoufale snažíte nezkolabovat.Vezměme si dva lidi, jeden žijící v Malmö, druhý v Manchesteru. Když přijde Švéd o zaměstnání, má právo během prvních 200 dnů své nezaměstnanosti na 80 procent svého předchozího platu, až po 910 švédských korun (2340 Kč) denně - to je 72 540 Kč měsíčně! V dalších 100 dnech nezaměstnanosti to klesne na 70 procent jeho posledního platu, až do částky 760 švédských korun denně. A švédští zaměstnavatelé platí daň radám pro zajištění zaměstnanosti, jejichž učitelé vás vyhledají a zkoordinují vaši kvalifikaci a vaše ambice s poptávkou na trhu.Fantasmagorická představa o Švédsku, kde nikdo nikdy neonemocní, je pohádka. Tím, že na jaře Švédsko nezavedlo uzamčení země, mělo daleko horší průběh epidemie a daleko větší počet úmrtí na jednoho obyvatele než sousední země. Je nutno přiznat, že počet mrtvých ve Švédsku nebyl tak vysoký jako v Británii, jenže tak vysoký počet úmrtí jako v Británii neměla žádná evropská země, protože žádná jiná evropská země neučinila premiérem vesnického idiota. Ani není pravda, že "génius" Tegnell zachránil švédskou ekonomiku. Utrácení peněz pokleslo ve Švédsku, které nemělo uzamčení země, skoro úplně stejně jako v Dánsku, které uzamčení země mělo. Švédští zdravotníci nyní navrhují místní uzamčení ohnisek nákazy, jaká známe v Británii příliš dobře. Švédsko se nevyhnulo pandemické bouři, ale poskytuje poučení jak chránit společnost do té doby, než bouře pomine. Ať pravičáci tvrdí jakkoliv intenzivně, že milují Skandinávii, absolutně nejsou ochotni poučit se z její praxe.Kompletní článek v angličtině ZDE