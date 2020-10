Krajské volby: Měřeno výsledkem „levice“ je čas na pád vlády

3. 10. 2020 / Boris Cvek





Hnutí Ano nevyhrálo v Libereckém kraji, kde si drží neotřesitelnou pozici hejtman Půta, nezvítězilo ani v Královéhradeckém kraji, nejvíce ale musí bolet majitele tohoto hnutí, pana premiéra Babiše, ztráta Středočeského kraje, kde Ano mělo svou hejtmanku a nyní skončilo až třetí. V tomto kraji letos triumfovalo hnutí STAN, jež obecně lze pokládat spolu s piráty za formaci, která si v součtu v republice polepšila. STAN (Starostové a nezávislí) nejen zvítězili ve Středočeském kraji, ale také jsou součástí vítězné koalice v Královéhradeckém kraji.

Samozřejmě pokud jde o ovládnutí krajů, tedy o obsazení pozice hejtmanů a exekutivy, koaliční jednání mohou přinést mnohá překvapení. Být vítěz nic neznamená. Hořkou lekci dostalo Ano v minulých komunálních volbách v Brně a možná další lekce dostane i po těchto krajských volbách. Celkově se jeví pozice této formace oslabena. Na druhou stranu je jasné, že Andrej Babiš stále má velkou šanci jasně vyhrát sněmovní volby za rok.

Roste mu však konkurence v případném spojení STAN s piráty. V celkovém součtu hlasů napříč republikou piráti následují na druhém místě za Hnutím Ano. Ano má celostátně 21,84% (2016: 21,05%), piráti 12,03% (2016: 1,74%) a STAN 6,04% (2016: 4,02%). Špatně dopadla ODS (6,96%; 2016: 9,47%) a nad 5% jsou ještě SPD (6,14%; 2016: 0,66%) a KDU-ČSL (5,1%; 2016: 6,3%).



Naprostý debakl jsou tyto volby pro tzv. levici, tedy ČSSD (4,93%; 2016: 15,25%) a KSČM (4,76%; 2016: 10,55%). Pokračuje jejich pád, který pozorujeme od voleb 2017 a který se nijak nedaří zastavit „státotvorným“ sekundováním Hnutí Ano ve vládní koalici. Jistě není možné pominout, že komunisté naprosto propadli v Ústeckém kraji, kde měli osm let hejtmana (stejně tam propadla ČSSD, která nasadila Paroubkova muže s minulostí spolupráce s neonacisty).

Po komunálních a unijních volbách se nyní potřetí potvrzuje, že sociální demokracie, strana která kdysi byla hegemonem levice a získávala přes 30% hlasů ve sněmovních volbách, svou úžasnou strategií nebýt v opozici (kde by prý zanikla v nepřehledné směsi opozičních stran, z nichž ani jedna není levicová), ale být vidět ve vládě, míří definitivně mimo velkou politiku – tedy za rok mimo Sněmovnu. Kdybychom chtěli být opravdu rigorózní, měli bychom konstatovat, že výsledek ČSSD a KSČM, dvou stran, které drží současný kabinet, je tak mizerný, že by měl vést k pádu vlády. Nota bene v době, kdy bychom právě potřebovali něco jako vládu úřednickou, která nebude do boje s epidemií covid-19 vnášet politické zmatky. Možná by se to hodilo i Andreji Babišovi, který jasně ukazuje, že epidemie je naprosto nad jeho schopnosti.

Zajímavou nadějí pro sociální demokracii, ale nadějí, která jde naprosto proti proudu, jenž v této straně převážil někdy v roce 2015, tedy proudu v zásadě xenofobnímu a fašistickému, je posílení koalice pana Netolického (hejtmana za ČSSD)v Pardubickém kraji a poměrně dobré umístění (8,88% - srovnejte si to s Ústeckým krajem, kde ČSSD nasadila pana Bendu a získala 3,16%) koalice ČSSD se zelenými v Královéhradeckém kraji. Z hlediska normální západní demokracie je přitom koalice socialistů se zelenými naprosto normální, zatímco nominace člověka, který se spojil s neonacisty, něco ohavně absurdního.

Andrej Babiš už není na rostoucí trajektorii, má sice za sebou stále velkou masu voličů, ale získal je tím, že zničil své koaliční partnery. Proti němu stojí dynamická koalice pirátů a STAN, která nyní představuje ten svěží vítr, na jaký si Babiš hrál v roce 2013. Během roku se toho může stát ještě hodně, nota nebe v době tak turbulentní a chaotické, jakou přináší epidemie covid-19, ale zásadní politická změna uvnitř české populace už asi nezadržitelně probíhá. Zejména si myslím, že pokud se ten nový potenciál opozice proti Babišovi zbaví odéru rizika návratu do dob Nečasovy vlády, což by koalice pirátů a STAN mohla zajistit (STAN se s tímto dědictvím symbolicky rozloučili rozchodem s TOP09), může Andrej Babiš sněmovní volby dokonce i prohrát. V případě růstu pirátů a STAN lze také očekávat oslabování ODS, KDU-ČSL a TOP09, jejichž voliči se nabalí na rostoucí sněhovou kouli a budou prchat od tajícího sněhuláka.