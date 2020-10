Většina Američanů říká, že Trump jednal neodpovědně, a nevěří informacím Bílého domu o jeho zdravotním stavu

6. 10. 2020





Dvě třetiny Američanů zastávají názor, že Donald Trump přistupoval k riziku nákazy koronavirem lidí kolem něho neodpovědně. Vyplývá to z nového průzkumu veřejného mínění, který pro televizi CNN provedla organizace SSRS ve dnech poté, co bylo oznámeno, že je Trump nakažen koronavirem.



V době, kdy byl Trump hospitalizován v Národním vojenském zdravotním středisku Waltera Reeda, 69 procent Američanů konstatovalo, že nedůvěřují tomu, co se jim sděluje z Bílého domu o Trumpově zdraví. Jen 12 procent Američanů uvedlo, že důvěřují téměř všemu.





Nesouhlas s Trumpovým zacházením s koronavirovou pandemií dosáhl nového rekordu. Podle průzkumu s tím, jak Trump přistupuje k pandemii, nesouhlasí 60 procent Američanů. Nadto, 63 procent Američanů zdůrazňuje, že jeho vlastní nákaza nezmění nic na tom, jak Trump přistupuje k pandemii.



Celkově Trumpa podporuje 40 procent Američanů a 57 procent ho nepodporuje. Začátkem září 2020 ho nepodporovalo 53 procent Američanů.



Podrobnosti v angličtině



